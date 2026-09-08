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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
559
Час на прочитання
1 хв

Київ у вогні і в диму: з’явилися моторошні фото наслідків нічного удару

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Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Атака на Київ 8 вересня.

Атака на Київ 8 вересня. / © Associated Press

Вночі проти вівторка, 8 вересня, російська армія вдарила по Києву реактивними БпЛА і балістикою. У столиці є загиблі, а наслідки «прильотів» сталися у кількох районах.

ТСН.ua. підготував фото наслідків атаки на Київ.

У ДСНС підтвердили, що внаслідок російської атаки загинули двоє людей, кількість постраждалих зросла до десяти.

На ранок, рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки ворожого обстрілу. Зокрема, у 
Дніпровському, Голосіївському та Подільському районах.

Мер Києва Віталій Кличко додав, що було пошкоджено житлові будинки. Так, у Голосіївському районі уламки впали на будинок, де люди були заблоковані у квартирах. На Солом’янці сталися пожежі у триповерховому і п’ятиповерховому житлових будинках.

Фото наслідків

/ © Associated Press

© Associated Press

/ © Associated Press

© Associated Press

/ © Associated Press

© Associated Press

/ © Associated Press

© Associated Press

/ © ДСНС

© ДСНС

/ © ДСНС

© ДСНС

/ © ДСНС

© ДСНС

/ © ДСНС

© ДСНС

/ © ДСНС

© ДСНС

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