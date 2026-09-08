Київ у вогні і в диму: з’явилися моторошні фото наслідків нічного удару

Атака на Київ 8 вересня. / © Associated Press

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Вночі проти вівторка, 8 вересня, російська армія вдарила по Києву реактивними БпЛА і балістикою. У столиці є загиблі, а наслідки «прильотів» сталися у кількох районах.

ТСН.ua. підготував фото наслідків атаки на Київ.

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У ДСНС підтвердили, що внаслідок російської атаки загинули двоє людей, кількість постраждалих зросла до десяти.

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На ранок, рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки ворожого обстрілу. Зокрема, у

Дніпровському, Голосіївському та Подільському районах.

Мер Києва Віталій Кличко додав, що було пошкоджено житлові будинки. Так, у Голосіївському районі уламки впали на будинок, де люди були заблоковані у квартирах. На Солом’янці сталися пожежі у триповерховому і п’ятиповерховому житлових будинках.

Фото наслідків

© Associated Press

© Associated Press

© Associated Press

© Associated Press

© ДСНС

© ДСНС

© ДСНС

© ДСНС

© ДСНС

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