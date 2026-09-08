Кривава ніч у Києві: у п’яти районах пожежі, руйнування та заблоковані люди

Руйнування у Києві після російської атаки у ніч проти 8 вересня / © Associated Press

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Нічна масована атака на Київ 8 вересня призвела до пошкоджень житлових будинків, авто і складів. Наслідки ворожих ударів зафіксовані у Голосіївському, Дарницькому, Подільському, Солом’янському та Шевченківському районах столиці.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

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Унаслідок російської атаки на Київ загинули двоє людей. Ще 10 мешканців столиці постраждали. П’ятьох поранених доправили до лікарень, двоє з них перебувають у тяжкому стані, повідомили медики.

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Наслідки атаки на Київ 8 вересня за районами

У Голосіївському районі уламки впали в кількох місцях. Там виникли пожежі у складських приміщеннях і на території приватної школи. Також пошкоджено житловий будинок — люди опинилися заблокованими у квартирах. Крім того, уламки впали на недобудовану 26-поверхівку, однак пожежі там не виникло.

У Дарницькому районі через падіння уламків пошкоджені та загорілися склади. Пожежа також сталася в гаражі біля приватного будинку. Пошкоджено автомобіль.

У Подільському районі уламки зафіксували на кількох ділянках нежитлової забудови. Загорілися складські приміщення. Також пошкоджена будівля, але минулося без пожежі.

У Солом’янському районі через падіння уламків виникли пожежі в нежитловій будівлі, а також у три- та п’ятиповерхових житлових будинках.

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У Шевченківському районі через падіння уламків виникла пожежа у складських приміщеннях.

На місцях працюють екстрені служби та комунальники. Рятувальники ліквідовують наслідки атаки. Інформація щодо кількості постраждалих і масштабів руйнувань уточнюється.

«Тривога в столиці триває. Перебувайте в безпечних місцях!» — закликав Кличко.

Нагадаємо, у ніч проти 8 вересня Київ зазнав масованої комбінованої атаки дронами та ракетами. Раніше повідомлялося, що унаслідок падіння уламків пошкоджено багатоквартирні будинки, склади, виникли пожежі. Зокрема, загорілися гаражі, автомобілі та нежитлові території. Станом на 06:30 було відомо про двох загиблих і сімох постраждалих. Під ранок у столиці знову оголосили повітряну тривогу через загрозу БпЛА.

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