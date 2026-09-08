Кровавая ночь в Киеве: в пяти районах пожары, разрушения и заблокированы люди

Разрушение в Киеве после российской атаки в ночь на 8 сентября / © Associated Press

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Ночная массированная атака на Киев 8 сентября привела к повреждениям жилых домов, авто и складов. Последствия вражеских ударов отмечены в Голосиевском, Дарницком, Подольском, Соломенском и Шевченковском районах столицы.

Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.

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В результате российской атаки на Киев погибли два человека. Еще 10 жителей столицы пострадали. Пятерых раненых доставили в больницы, двое из них находятся в тяжелом состоянии, сообщили медики.

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Последствия атаки на Киев 8 сентября по районам

В Голосиевском районе обломки упали в нескольких местах. Там возникли пожары в складских помещениях и на территории частной школы. Также поврежден жилой дом — люди оказались заблокированы в квартирах. Кроме того, обломки упали на недостроенную 26-этажку, однако пожар там не возник.

В Дарницком районе из-за падения обломков повреждены и загорелись склады. Пожар также произошел в гараже возле частного дома. Поврежден автомобиль.

В Подольском районе обломки были зафиксированы на нескольких участках нежилой застройки. Загорелись складские помещения. Также повреждено здание, но обошлось без пожара.

В Соломенском районе из-за падения обломков возникли пожары в нежилом здании, а также в трех- и пятиэтажных жилых домах.

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В Шевченковском районе из-за падения обломков возник пожар в складских помещениях.

На местах работают экстренные службы и коммунальщики. Спасатели ликвидируют последствия атаки. Информация о количестве пострадавших и масштабах разрушений уточняется.

«Тревога в столице продолжается. Находитесь в безопасных местах!» — призвал Кличко.

Напомним, в ночь на 8 сентября Киев подвергся массированной комбинированной атаке дронами и ракетами. Ранее сообщалось, что в результате падения обломков повреждены многоквартирные дома, склады, возникли пожары. В частности, загорелись гаражи, автомобили и нежилые территории. По состоянию на 06:30 было известно о двух погибших и семи пострадавших. Под утро в столице снова объявили воздушную тревогу из-за угрозы БПЛА.

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