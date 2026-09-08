ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
620
Время на прочтение
1 мин

Россия ударила по Киеву "Шахедами": обломки повредили дом

В результате атаки обломки беспилотника выбили окна и повредили квартиры в 16-этажке, нескольких жителей пришлось деблокировать.

Автор публикации
Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Поврежденный дом

Поврежденный дом / © скриншот с видео

Россия в ночь на 8 сентября ударила по Киеву «Шахедами»: обломки дрона повредили дом в Подольском районе.

Об этом сообщает «Киев24».

«В результате атаки обломки БпЛА выбили окна и повредили квартиры в 16-этажке, несколько жителей пришлось деблокировать», — говорится в сообщении.

На месте работают спасатели, медики и стражи порядка, продолжается ликвидация последствий.

Предварительно, в результате ночного удара по столице погибли два человека, еще семеро пострадали.

Напомним, в ночь на 8 сентября на Киев летела баллистика и дроны: обломки упали на жилые дома в Соломенском районе, а в Дарницком районе пострадал автомобиль.

Кроме того, произошло попадание рядом с метро «Тараса Шевченко». От взрыва с фасада станции попадали буквы.

Связанные темы

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie