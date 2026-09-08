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- Киев
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Россия ударила по Киеву "Шахедами": обломки повредили дом
В результате атаки обломки беспилотника выбили окна и повредили квартиры в 16-этажке, нескольких жителей пришлось деблокировать.
Россия в ночь на 8 сентября ударила по Киеву «Шахедами»: обломки дрона повредили дом в Подольском районе.
Об этом сообщает «Киев24».
«В результате атаки обломки БпЛА выбили окна и повредили квартиры в 16-этажке, несколько жителей пришлось деблокировать», — говорится в сообщении.
На месте работают спасатели, медики и стражи порядка, продолжается ликвидация последствий.
Предварительно, в результате ночного удара по столице погибли два человека, еще семеро пострадали.
Напомним, в ночь на 8 сентября на Киев летела баллистика и дроны: обломки упали на жилые дома в Соломенском районе, а в Дарницком районе пострадал автомобиль.
Кроме того, произошло попадание рядом с метро «Тараса Шевченко». От взрыва с фасада станции попадали буквы.