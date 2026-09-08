Россия ударила по Киеву "Шахедами": обломки повредили дом

Поврежденный дом / © скриншот с видео

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Россия в ночь на 8 сентября ударила по Киеву «Шахедами»: обломки дрона повредили дом в Подольском районе.

Об этом сообщает «Киев24».

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«В результате атаки обломки БпЛА выбили окна и повредили квартиры в 16-этажке, несколько жителей пришлось деблокировать», — говорится в сообщении.

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На месте работают спасатели, медики и стражи порядка, продолжается ликвидация последствий.

Предварительно, в результате ночного удара по столице погибли два человека, еще семеро пострадали.

Напомним, в ночь на 8 сентября на Киев летела баллистика и дроны: обломки упали на жилые дома в Соломенском районе, а в Дарницком районе пострадал автомобиль.

Кроме того, произошло попадание рядом с метро «Тараса Шевченко». От взрыва с фасада станции попадали буквы.

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