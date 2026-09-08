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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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Время на прочтение
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В Киеве задержали мужчину, который в упор расстрелял директора клиники: фото

71-летний директор клиники репрудоктологии получил многочисленные огнестрельные ранения и в тяжелом состоянии находится в реанимации.

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Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
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Задержание стрелка

Задержание стрелка / © Полиция Киева

В Киеве задержан злоумышленник, который в Святошинском районе в упор расстрелял директора клиники репрудоктологии.

Об этом сообщила полиция Киева в Facebook.

«71-летний директор клиники репрудоктологии получил многочисленные огнестрельные ранения и в тяжелом состоянии находится в реанимации», — говорится в сообщении.

В настоящее время продолжаются следственные действия.

Отдел коммуникации полиции Киева обещает все детали сообщить позже.

Задержание стрелка / © Полиция Киева

Задержание стрелка / © Полиция Киева

Стрельба в Киеве 3 сентября: что известно

Напомним, 3 сентября в Святошинском районе Киева рядом с больницей произошла стрельба, в результате которой один мужчина получил ранение. Пострадавшего госпитализировали, пока ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

В столичном управлении Нацполиции подтвердили факт происшествия. Для розыска и задержания вооруженного злоумышленника в Киеве объявили специальную полицейскую операцию, привлекая личный состав управлений полиции и спецназовцев КОРД.

Игорь Ильин делал ЭКО старшей роженицы Украины Валентине Подвербной

Игорь Ильин делал ЭКО старшей роженицы Украины Валентине Подвербной

Позже выяснилось, что врач, в которого стреляли 22 раза в Киеве, — это известный репродуктолог Игорь Ильин. Он делал ЭКО старейшей роженицы Украины Валентине Подвербной.

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