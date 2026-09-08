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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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У Києві затримали чоловіка, який впритул розстріляв директора клініки: фото

71-річний директор клініки репрудоктології отримав численні вогнепальні поранення та у важкому стані перебуває в реанімації.

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Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
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Затримання стрільця

Затримання стрільця / © Поліція Києва

У Києві затримали зловмисника, який у Святошинському районі впритул розстріляв директора клініки репрудоктології.

Про це повідомила поліція Києва у Facebook.

«71-річний директор клініки репрудоктології отримав численні вогнепальні поранення та у важкому стані перебуває в реанімації», — йдеться у повідомленні.

Наразі тривають слідчі дії.

Відділ комунікації поліції Києва обіцяє всі деталі повідомити пізніше.

Затримання стрільця / © Поліція Києва

Затримання стрільця / © Поліція Києва

Стрілянина в Києві 3 вересня: що відомо

Нагадаємо, 3 вересня у Святошинському районі Києва поруч із лікарнею сталася стрілянина, внаслідок якої один чоловік дістав поранення. Потерпілого шпиталізували, наразі йому надають необхідну медичну допомогу.

У столичному управлінні Нацполіції підтвердили факт події. Для розшуку та затримання озброєного зловмисника у Києві оголосили спеціальну поліцейську операцію, залучивши особовий склад управлінь поліції та спецпризначенців КОРД.

Ігор Ільїн робив ЕКЗ найстаршій породіллі України Валентині Підвербній / © Колаж ТСН.ua

Ігор Ільїн робив ЕКЗ найстаршій породіллі України Валентині Підвербній / © Колаж ТСН.ua

Пізніше з’ясувалося, що лікар, у якого стріляли 22 рази в Києві, — це відомий репродуктолог Ігор Ільїн. Він робив ЕКЗ найстаршій породіллі України Валентині Підвербній.

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