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У Києві затримали чоловіка, який впритул розстріляв директора клініки: фото
71-річний директор клініки репрудоктології отримав численні вогнепальні поранення та у важкому стані перебуває в реанімації.
У Києві затримали зловмисника, який у Святошинському районі впритул розстріляв директора клініки репрудоктології.
Про це повідомила поліція Києва у Facebook.
«71-річний директор клініки репрудоктології отримав численні вогнепальні поранення та у важкому стані перебуває в реанімації», — йдеться у повідомленні.
Наразі тривають слідчі дії.
Відділ комунікації поліції Києва обіцяє всі деталі повідомити пізніше.
Стрілянина в Києві 3 вересня: що відомо
Нагадаємо, 3 вересня у Святошинському районі Києва поруч із лікарнею сталася стрілянина, внаслідок якої один чоловік дістав поранення. Потерпілого шпиталізували, наразі йому надають необхідну медичну допомогу.
У столичному управлінні Нацполіції підтвердили факт події. Для розшуку та затримання озброєного зловмисника у Києві оголосили спеціальну поліцейську операцію, залучивши особовий склад управлінь поліції та спецпризначенців КОРД.
Пізніше з’ясувалося, що лікар, у якого стріляли 22 рази в Києві, — це відомий репродуктолог Ігор Ільїн. Він робив ЕКЗ найстаршій породіллі України Валентині Підвербній.