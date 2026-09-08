Росія вдарила по Києву "Шахедами": уламки пошкодили будинок

Пошкоджений будинок / © скриншот з відео

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Росія у ніч проти 8 вересня вдарила по Києву «Шахедами»: уламки дрона пошкодили будинок у Подільському районі.

Про це повідомляє «Київ24».

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«Унаслідок атаки уламки БпЛА вибили вікна та пошкодили квартири у 16-поверхівці, кількох мешканців довелося деблокувати», — йдеться у повідомленні.

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На місці працюють рятувальники, медики та правоохоронці, триває ліквідація наслідків.

Попередньо, внаслідок нічного удару по столиці загинули двоє людей, ще семеро постраждали.

Нагадаємо, у ніч проти 8 вересня на Київ летіла балістика та дрони: уламки впали на житлові будинки у Солом’янському районі, а в Дарницькому районі постраждав автомобіль.

Крім того, сталося влучання поруч із метро «Тараса Шевченка». Від вибуху з фасаду станції попадали літери.

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