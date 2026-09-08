Баллистика и дроны по мирным городам: все о последствиях массированной атаки по Украине 8 сентября (фото, видео)

Пожар в результате атаки на Киев 8 сентября / © Associated Press

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В ночь на 8 сентября Россия нанесла массированный удар ракетами и дронами по нескольким регионам Украины. Воздушная атака охватила Киев, Киевскую, Одесскую, Днепропетровскую и Сумскую области. Есть погибшие и раненые, зафиксированы многочисленные разрушения жилых домов, складов, авто, горели пожары.

Все о ночной массированной атаке на Украину и ее последствиях читайте на ТСН.ua.

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После полуночи в Киеве и ряде регионов Украины объявили воздушную тревогу из-за угрозы российских ударов баллистическими ракетами и беспилотниками. Вскоре появилась информация о падении обломков, пожарах и первых пострадавших.

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Атака на Киев — последствия

Последствия российской атаки на Киев были зафиксированы в Голосиевском, Дарницком, Подольском, Соломенском и Шевченковском районах.

На утро известно о двух погибших и 10 пострадавших. Пятерых раненых госпитализировали, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

В Голосиевском районе обломки упали в нескольких местах. В результате вспыхнули складские помещения и территория частной школы. Также поврежден жилой дом, где жильцы оказались заблокированы в квартирах. Еще одно падение обломков зафиксировали на недостроенной 26-этажке.

В Дарницком районе обломки повредили складские помещения, где возник пожар. Также загорелся гараж возле частного дома и был поврежден автомобиль.

В Подольском районе падение обломков было зафиксировано на нескольких участках нежилой застройки. Там загорелись склады. Кроме того, повреждено одно из зданий. По данным канала «Киев24», обломки дрона выбили окна и повредили квартиры в 16-этажке. Несколько жителей пришлось деблокировать.

В Соломенском районе из-за падения обломков произошли возгорания в нежилом здании, а также в жилых домах высотой в три и пять этажей.

В Шевченковском районе обломки повлекли за собой пожар в складских помещениях.

В настоящее время на местах работают экстренные службы и коммунальные работники. Спасатели ликвидируют последствия российской атаки.

Последствия ночной атаки на Киев 8 сентября (16 фото) © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press

Очевидцы сняли на видео момент, вероятно попадания российской ракеты в Киеве.

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Момент прилета ракеты в Киеве 8 сентября / © из соцсетей

По данным телеканала «Новыны.Live», в столице зафиксировали попадание или падение обломков вблизи станции метро «Тараса Шевченко». Из-за взрыва с фасада станции осыпались буквы.

На месте попадания виден столб черного дыма, поднимающийся в небо. Пока информации о возможных пострадавших среди людей, которые находились в метро и использовали его как укрытие, нет.

Дым после атаки у станции метро «Тараса Шевченко» / © Новини.LIVE

На станции метро «Тараса Шевченко» осыпались буквы / © Новини.LIVE

Изменения в движении транспорта в Киеве

После вражеской воздушной атаки на столицу общественный транспорт Киева работает по измененным маршрутам.

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В настоящее время движение организовано следующим образом:

троллейбусы №8 курсируют до ТРЕД №3;

автобусы №№51, 63 — от ст. г. «Лыбидская» и ул. Космонавта Поповича в направлении ст. м. «Красный Хутор» до остановки «Завод „Ремдортехника“; в обратном направлении — ст. м. „Красный Хутор“ — пер. Надежды Светличной;

трамваи №22К — по маршруту трамвая № 29;

движение трамваев №25 временно приостановлено.

Атака на Киевскую область — какие последствия

Еще с вечера 7 сентября и ночью 8 сентября российские войска атаковали Киевскую область реактивными дронами и ракетами разных типов. Удары получили пять районов региона. По словам главы ОВА Тимура Ткаченко, под обстрелом в очередной раз оказались гражданские населенные пункты и инфраструктура.

В результате атаки в Белой Церкви пострадал мужчина. Он получил осколочные ранения, медики оказывают ему необходимую помощь.

Также зафиксированы повреждения жилых домов, предприятий, складов и автомобилей.

В частности, в Броварском районе повреждены три частных дома и автомобиль.

В Бориспольском районе получили повреждения складское помещение, предприятие и семь грузовиков.

В Фастовском районе повреждены три частных домовладения.

В Обуховском районе повреждения получил частный дом.

В Белоцерковском районе повреждены производственное и складское помещение, два многоквартирных дома и частное домовладение.

На местах ударов работают спасатели и аварийные службы. Они помогают жителям, фиксируют последствия обстрелов и проводят работы по их ликвидации.

«Реагируйте на сигналы воздушной тревоги. Берегите себя и своих близких», — призвал Ткаченко.

Последствия атаки на Киевскую область 8 сентября (5 фото)

Атака на пригород Одессы

Ночью российские оккупанты атаковали пригород Одессы, нанеся удар по известному крупному рынку «Седьмой километр». В результате обстрела повреждены торговые павильоны и пострадал 58-летний охранник, госпитализированный в состоянии средней тяжести.

Перед этим в Одесской области звучала воздушная тревога из-за угрозы ракетных ударов и пусков скоростных целей.

Дата публикации 09:00, 08.09.26 Количество просмотров 64 Россия атаковала самый большой рынок Украины - Седьмой километр (видео)

Атака на поезд Киев-Сумы

Утром 8 сентября российские оккупанты в очередной раз атаковали пассажирский поезд Киев-Сумы. Как сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, захватчики дважды прицельно ударили по поезду беспилотниками.

К счастью, среди людей пострадавших нет. Из-за воздушной тревоги поезд успели заранее остановить. Все пассажиры, а также поездная и локомотивная бригады оперативно выведены в безопасное место. Для продолжения поездки пассажирам предоставили автобусы.

Атакованный поезд Киев-Сумы

Атака на Днепропетровскую область 8 сентября

Ночью враг почти 20 раз атаковал четыре района Днепропетровской области, сообщили в ГСЧС.

На Синельниковщине оккупанты намеренно нанесли удар по подразделению ГСЧС. В результате атаки повреждено пожарно-спасательное подразделение. Спасатели на момент обстрела находились в укрытии, поэтому никто из них не пострадал.

Также под атакой оказались Васильковская и Петропавловская громады.

На Криворожье враг обстрелял районный центр и Апостоловскую громаду. Ранения получила 29-летняя женщина. Кроме того, повреждено административное здание.

В результате атаки в Троицкой громаде Павлоградского района получило повреждения агропредприятие.

В Никопольщине россияне били по Никополю, а также Мировской и Покровской громадах.

Спасатели ГСЧС ликвидировали пожары, возникшие из-за вражеских обстрелов.

Атака на Днепропетровскую область 8 сентября (5 фото)

Польша подняла истребители из-за атаки РФ на Украину

В ночь на 8 сентября Польша привела в действие военную авиацию. Как сообщило Оперативное командование Вооруженных сил Польши, соответствующее решение было принято из-за активности российской авиации дальнего радиуса действия, которая совершала удары по украинской территории.

В воздушном пространстве Польши начали действовать военные самолеты. Одновременно наземные подразделения противовоздушной обороны и радиолокационной разведки перевели в состояние повышенной готовности. Ситуацию польские военные продолжили мониторить в режиме постоянного наблюдения.

Эти меры были превентивны и не свидетельствовали о нарушении воздушного пространства Польши.

Реакция Зеленского на атаку по Украине

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о массированной ночной атаке РФ баллистикой, ракетами и дронами по Киеву, Киевщине, Одесчине, Харькову, Сумщине, Запорожью и Днепропетровщине.

В столице есть значительные повреждения жилья, двое погибших и 10 раненых, 13 человек спасли. В других регионах пострадала критическая инфраструктура, рынок в Одесской области и дом в Харькове, а в Сумской области россияне атаковали поезд.

Силы ПВО сбили 175 целей, однако защита от баллистики остается сложной, поэтому Украина активно ведет переговоры с партнерами по поставкам перехватчиков и антибаллистической системе FREYJA.

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