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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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Удар РФ по Киеву: момент "прилета" ракеты попал на видео

Показали кадры попадания ракеты в Киеве 8 сентября.

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Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
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Киев

Киев

В Сети появились кадры момента прилета ракеты по Киеву во время массированной атаки РФ в ночь на 8 сентября.

Видео обнародовали в Сети.

На видео видна яркая вспышка в момент удара. После этого над городом поднимается зарево.

Информация о последствиях попадания продолжает уточняться.

Напомним, в ночь на 8 сентября Россия массированно атаковала Киев дронами и баллистическими ракетами . В нескольких районах столицы повреждены жилые дома, произошли пожары. Сначала сообщалось о шести пострадавших, троих из них госпитализировали. Спасателям во время ликвидации последствий атаки удалось спасти 13 человек.

По состоянию на 06:30 в Киеве была подтверждена гибель двух человек, еще семеро пострадали в результате российской атаки. В столице зафиксировали разрушения и пожары, по меньшей мере, в пяти районах. Под утро в Киеве снова объявили воздушную тревогу из-за угрозы беспилотников.

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