Удар РФ по Киеву: момент "прилета" ракеты попал на видео

Киев

Реклама

В Сети появились кадры момента прилета ракеты по Киеву во время массированной атаки РФ в ночь на 8 сентября.

Видео обнародовали в Сети.

Реклама

На видео видна яркая вспышка в момент удара. После этого над городом поднимается зарево.

Реклама

Информация о последствиях попадания продолжает уточняться.

Напомним, в ночь на 8 сентября Россия массированно атаковала Киев дронами и баллистическими ракетами . В нескольких районах столицы повреждены жилые дома, произошли пожары. Сначала сообщалось о шести пострадавших, троих из них госпитализировали. Спасателям во время ликвидации последствий атаки удалось спасти 13 человек.

По состоянию на 06:30 в Киеве была подтверждена гибель двух человек, еще семеро пострадали в результате российской атаки. В столице зафиксировали разрушения и пожары, по меньшей мере, в пяти районах. Под утро в Киеве снова объявили воздушную тревогу из-за угрозы беспилотников.

Новости партнеров

Новости партнеров