Балістика і дрони по мирних містах: усе про наслідки масованої атаки по Україні 8 вересня (фото, відео)

Пожежа внаслідок атаки на Київ 8 вересня / © Associated Press

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У ніч проти 8 вересня Росія завдала масованого удару ракетами та дронами по кількох регіонах України. Повітряна атака охопила Київ, Київську, Одеську, Дніпропетровську та Сумську області. Є загиблі та поранені, зафіксовані численні руйнування житлових будинків, складів, авто, палали пожежі.

Усе про нічну масовану атаку на Україну та її наслідки читайте на ТСН.ua.

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Після опівночі у Києві та низці регіонів України оголосили повітряну тривогу через загрозу російських ударів балістичними ракетами та безпілотниками. Невдовзі з’явилася інформація про падіння уламків, пожежі та перших постраждалих.

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Атака на Київ — наслідки

Наслідки російської атаки на Київ зафіксували у Голосіївському, Дарницькому, Подільському, Солом’янському та Шевченківському районах.

На ранок відомо про двох загиблих та 10 постраждалих. П’ятьох поранених госпіталізували, двоє з них перебувають у тяжкому стані.

У Голосіївському районі уламки впали у кількох місцях. Внаслідок цього спалахнули складські приміщення та територія приватної школи. Також пошкоджено житловий будинок, де мешканці опинилися заблокованими у квартирах. Ще одне падіння уламків зафіксували на недобудованій 26-поверхівці.

У Дарницькому районі уламки пошкодили складські приміщення, де виникла пожежа. Також загорівся гараж біля приватного будинку та був пошкоджений автомобіль.

У Подільському районі падіння уламків зафіксували на кількох ділянках нежитлової забудови. Там загорілися склади. Крім того, пошкоджено одну з будівель. За даними каналу «Київ24», уламки дрона вибили вікна та пошкодили квартири у 16-поверхівці. Кількох мешканців довелося деблокувати.

У Солом’янському районі через падіння уламків сталися займання у нежитловій будівлі, а також у житлових будинках заввишки три та п’ять поверхів.

У Шевченківському районі уламки спричинили пожежу у складських приміщеннях.

Наразі на місцях працюють екстрені служби та комунальні працівники. Рятувальники ліквідовують наслідки російської атаки.

Наслідки нічної атаки на Київ 8 вересня (16 фото) © ДСНС © ДСНС © ДСНС © ДСНС © ДСНС © ДСНС © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © ДСНС © ДСНС © ДСНС © ДСНС © ДСНС

Очевидці зняли на відео момент, ймовірно, влучання російської ракети в Києві.

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Момент прильоту ракети в Києві 8 вересня / © із соцмереж

За даними телеканалу «Новини.Live», у столиці зафіксували влучання чи падіння уламків поблизу станції метро «Тараса Шевченка». Через вибух із фасаду станції обсипалися літери.

На місці влучання видно стовп чорного диму, який піднімається в небо. Наразі інформації про можливих постраждалих серед людей, які перебували в метро та використовували його як укриття, немає.

Дим після атаки поблизу станції метро «Тараса Шевченка» / © Новини.LIVE

На станції метро «Тараса Шевченка» осипалися літери / © Новини.LIVE

Зміни у русі транспорту в Києві

Після ворожої повітряної атаки на столицю громадський транспорт Києва працює за зміненими маршрутами.

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Наразі рух організовано таким чином:

тролейбуси №8 курсують до ТРЕД № 3;

автобуси №№51, 63 — від ст. м. «Либідська» та вул. Космонавта Поповича в напрямку ст. м. «Червоний Хутір» до зупинки «Завод „Ремшляхтехніка“; у зворотному напрямку — ст. м. „Червоний Хутір“ — пров. Надії Світличної;

трамваї №22К — за маршрутом трамвая № 29;

рух трамваїв №25 тимчасово призупинено.

Атака на Київську область — які наслідки

Ще від вечора 7 вересня і протягом ночі 8 вересня російські війська атакували Київську область реактивними дронами та ракетами різних типів. Ударів зазнали п’ять районів регіону. За словами очільника ОВА Тимура Ткаченка, під обстрілом вкотре опинилися цивільні населені пункти та інфраструктура.

Внаслідок атаки у Білій Церкві постраждав чоловік. Він отримав осколкові поранення, медики надають йому необхідну допомогу.

Також зафіксовані пошкодження житлових будинків, підприємств, складів та автомобілів.

Зокрема, у Броварському районі пошкоджено три приватні будинки та автомобіль.

У Бориспільському районі зазнали пошкоджень складське приміщення, підприємство та сім вантажівок.

У Фастівському районі пошкоджено три приватні домоволодіння.

В Обухівському районі пошкоджень зазнав приватний будинок.

У Білоцерківському районі пошкоджені виробниче та складське приміщення, два багатоквартирні будинки і приватне домоволодіння.

На місцях ударів працюють рятувальники та аварійні служби. Вони допомагають мешканцям, фіксують наслідки обстрілів та проводять роботи з їх ліквідації.

«Реагуйте на сигнали повітряної тривоги. Бережіть себе та своїх близьких», — закликав Ткаченко.

Наслідки атаки на Київську область 8 вересня (5 фото) © ДСНС © ДСНС © ДСНС © ДСНС © ДСНС

Атака на передмістя Одеси

Вночі російські окупанти атакували передмістя Одеси, завдавши удару по відомому великому ринку «Сьомий кілометр». Внаслідок обстрілу пошкоджено торговельні павільйони та постраждав 58-річний охоронець, якого госпіталізували у стані середньої тяжкості.

Перед цим на Одещині лунала повітряна тривога через загрозу ракетних ударів та пуски швидкісних цілей.

Дата публікації 09:00, 08.09.26 Кількість переглядів 41 Росія атакувала найбільший ринок України - Сьомий кілометр (відео)

Атака на потяг Київ-Суми

Вранці 8 вересня російські окупанти вкотре атакували пасажирський потяг Київ-Суми. Як повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров, загарбники двічі прицільно вдарили по потягу безпілотниками.

На щастя, серед людей постраждалих немає. Через повітряну тривогу потяг встигли завчасно зупинити. Усіх пасажирів, а також поїзну та локомотивну бригади оперативно вивели у безпечне місце. Для продовження поїздки пасажирам надали автобуси.

Атакований потяг Київ-Суми

Атака на Дніпропетровську область 8 вересня

Уночі ворог майже 20 разів атакував чотири райони Дніпропетровської області, повідомили в ДСНС.

На Синельниківщині окупанти навмисно завдали удару по підрозділу ДСНС. Унаслідок атаки пошкоджено пожежно-рятувальний підрозділ. Рятувальники на момент обстрілу перебували в укритті, тому ніхто з них не постраждав.

Також під атакою опинилися Васильківська та Петропавлівська громади.

На Криворіжжі ворог обстріляв районний центр та Апостолівську громаду. Поранення дістала 29-річна жінка. Крім того, пошкоджено адміністративну будівлю.

Внаслідок атаки у Троїцькій громаді Павлоградського району зазнало пошкоджень агропідприємство.

На Нікопольщині росіяни били по Нікополю, а також Мирівській і Покровській громадах.

Рятувальники ДСНС ліквідували пожежі, які виникли через ворожі обстріли.

Атака на Дніпропетровську область 8 вересня (5 фото) © ДСНС © ДСНС © ДСНС © ДСНС © ДСНС

Польща підняла винищувачі через атаку РФ на Україну

У ніч проти 8 вересня Польща привела в дію військову авіацію. Як повідомило Оперативне командування Збройних сил Польщі, відповідне рішення ухвалили через активність російської авіації далекого радіусу дії, яка здійснювала удари по українській території.

У повітряному просторі Польщі почали діяти військові літаки. Одночасно наземні підрозділи протиповітряної оборони та системи радіолокаційної розвідки перевели у стан підвищеної готовності. Ситуацію польські військові продовжили моніторити в режимі постійного спостереження.

Ці заходи були превентивними та не свідчили про порушення повітряного простору Польщі.

Реакція Зеленського на атаку по Україні

Президент України Володимир Зеленський повідомив про масовану нічну атаку РФ балістикою, ракетами та дронами по Києву, Київщині, Одещині, Харкову, Сумщині, Запоріжжю та Дніпропетровщині.

У столиці є значні пошкодження житла, двоє загиблих і 10 поранених, водночас 13 людей врятували. В інших регіонах постраждала критична інфраструктура, ринок на Одещині та будинок у Харкові, а на Сумщині росіяни атакували потяг.

Сили ППО збили 175 цілей, проте захист від балістики залишається складним, тому Україна активно веде переговори з партнерами щодо постачання перехоплювачів та антибалістичної системи FREYJA.

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