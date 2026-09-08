Удар РФ по Києву: момент “прильоту” ракети потрапив на відео

Київ / © ДСНС

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У Мережі з’явилися кадри моменту прильоту ракети по Києву під час масованої атаки РФ у ніч проти 8 вересня.

Відео оприлюднили у Мережі.

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На відео видно яскравий спалах у момент удару. Після цього над містом здіймається заграва.

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Інформація про наслідки влучання продовжує уточнюватися.

Нагадаємо, у ніч проти 8 вересня Росія масовано атакувала Київ дронами та балістичними ракетами. У кількох районах столиці пошкоджені житлові будинки, сталися пожежі. Спочатку повідомлялося про шістьох постраждалих, трьох із них госпіталізували. Рятувальникам під час ліквідації наслідків атаки вдалося врятувати 13 людей.

Станом на 06:30 у Києві було підтверджено загибель двох людей, ще семеро постраждали внаслідок російської атаки. У столиці зафіксували руйнування та пожежі щонайменше у п’яти районах. Під ранок у Києві знову оголосили повітряну тривогу через загрозу безпілотників.

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