Транспортний колапс у Києві / © із соцмереж

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У Києві вранці 8 вересня виник масштабний транспортний колапс після нічної атаки Росії. Громадський транспорт курсує з перебоями, а на зупинках та біля станцій метро утворилися великі скупчення людей.

Відповідні відео поширюють місцеві пабліки.

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Кияни годинами чекають на транспорт: біля «Арсенальної» утворилися натовпи

За даними Новини.Live, біля станції метро «Арсенальна» зібралося багато людей, які очікують на автобуси. Через нерегулярний рух наземного транспорту киянам доводиться довго чекати або шукати альтернативні маршрути.

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Також місцеві пабліки повідомляють про значне скупчення людей біля станції метро «Лісова». Пасажири намагаються дістатися з лівого берега на правий, однак наявного транспорту не вистачає для такого пасажиропотоку.

Для сполучення між берегами столиці від 3 вересня також працює тимчасовий автобус №1М за маршрутом «Палац спорту — метро „Лісова“. У години найбільшого пасажиропотоку на маршруті мають працювати 12 автобусів.

© Новини.LIVE

Як курсують автобуси та тролейбуси у Києві

У КМДА повідомили про тимчасові зміни в роботі громадського транспорту через наслідки російської атаки. Зокрема:

тролейбуси №8 курсують до ТРЕД №3;

автобуси №51 та №63 рухаються зі змінами в напрямку станції метро «Червоний Хутір», а у зворотному напрямку — до провулка Надії Світличної;

трамваї №22К курсують за маршрутом трамвая №29;

рух трамваїв №25 тимчасово призупинено.

Пізніше в КМДА повідомили про додаткові зміни через перекриття руху.

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Які ще автобуси змінили маршрути

Зі змінами курсують автобуси №53, №54, №112 та №119. Рух організовано таким чином:

№53: вул. Межигірська — вул. Набережно-Лугова — вул. Новокостянтинівська;

№54: до вул. Промислової;

№112: вул. Новокостянтинівська — просп. Степана Бандери;

№119: вул. Васильківська — Голосіївський проспект.

Додамо, що від 10 вересня у Києві по-іншому будуть працювати метро та мости через Дніпро під час жовтого й червоного рівнів загрози у разі оголошення повітряної тривоги.

Атака РФ по Києву 8 вересня — останні новини

Нагадаємо, вночі 8 вересня російські військові завдали удару по Києву. За інформацією, влади, внаслідок падіння уламків у п’яти районах столиці спалахнули пожежі, є загиблі та поранені.

У Мережі публікують фото, як у Подільському районі через влучання та вибухову хвилю поруч із метро «Тараса Шевченка» з фасаду станції попадали літери.

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