Атака на клініку.

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У Києві після нічної російської атаки дронами і ракетами зазнав пошкоджень медичний центр «100% життя», що у Подільському районі столиці.

Про це повідомив голова благодійного фонду «100 % Життя» Дмитро Шерембей.

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Внаслідок удару у клініці вибило вікна, а територію навколо засипало уламками та сміттям. Крім того, постраждали також парковка та припарковані автомобілі.

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«Тільки вчора вийшло вивезти 16 фур ліків із складу, що горів, а сьогодні доводиться розбивати шибки й розгрібати сміття від „прильоту“ ракети в клініці „100% Життя“, — йдеться у повідомленні.

Водночас директор з комунікацій координаційної ради благодійної організації Максим Ровінський в ефірі «КИЇВ24» повідомив, що, «попередньо, великих руйнувань немає». Вибухова хвиля зруйнувала фасад будівлі, вибила вікна та пошкодила офіс поруч. Минулося без потерпілих.

«Для нас це значні руйнування, бо це соціальне підприємство. Наразі в організації оцінюють масштаби збитків і планують якнайшвидше відновити роботу клініки», — наголосив він.

Ракетний удар пошкодив клініку у Києві.

Ракетний удар пошкодив клініку у Києві.

Ракетний удар пошкодив клініку у Києві.

Ракетний удар пошкодив клініку у Києві.

Нагадаємо, вночі РФ вдарила по Києву дронами і ракетами. У п’яти районах виникли пожежі, а також сталися руйнування інфраструктури. Зокрема, у Голосіївському районі пошкоджено житловий будинок, в якому люди опинилися заблокованими у квартирах.

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За даними влади, у столиці загинуло двоє людей. Окрім того, щонайменше десять осіб отримали травми.

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