Атака на клинику.

Реклама

В Киеве после ночной российской атаки дронами и ракетами получил повреждения медицинский центр «100% жизни» в Подольском районе столицы.

Об этом сообщил глава благотворительного фонда «100% Жизни» Дмитрий Шерембей.

Реклама

В результате удара в клинике выбило окна, а территорию вокруг засыпало обломками и мусором. Кроме того, пострадали парковка и припаркованные автомобили.

Реклама

«Только вчера вышло вывезти 16 фур лекарств из горящего состава, а сегодня приходится разбивать стекла и разгребать мусор от „прилета“ ракеты в клинике „100% Жизни“, — говорится в сообщении.

В то же время директор по коммуникациям координационного совета благотворительной организации Максим Ровинский в эфире «КИЕВ24» сообщил, что «предварительно больших разрушений нет». Взрывная волна разрушила фасад здания, выбила окна и повредила офис рядом. Прошло без пострадавших.

«Для нас это значительные разрушения, потому что это социальное предприятие. В настоящее время в организации оценивают масштабы ущерба и планируют как можно быстрее возобновить работу клиники», — подчеркнул он.

Ракетный удар повредил клинику в Киеве.

Ракетный удар повредил клинику в Киеве.

Ракетный удар повредил клинику в Киеве.

Ракетный удар повредил клинику в Киеве.

Напомним, ночью РФ ударила по Киеву дронами и ракетами. В пяти районах возникли пожары, а также произошло разрушение инфраструктуры. В частности, в Голосеевском районе поврежден жилой дом, в котором люди оказались заблокированы в квартирах.

Реклама

По данным властей, в столице погибли два человека. Кроме того, по меньшей мере десять человек получили травмы.

Новости партнеров

Новости партнеров