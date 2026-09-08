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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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825
Время на прочтение
2 мин

Транспортный апокалипсис в Киеве после атаки РФ: люди часами ждут автобусы — что известно (видео)

Киевляне вынуждены часами ждать транспорта. Они пытаются добраться с левого берега на правый, однако имеющегося транспорта не хватает для такого пассажиропотока.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Кузнецова Катерина Кузнецова
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Транспортный коллапс в Киеве

Транспортный коллапс в Киеве / © из соцсетей

В Киеве утром 8 сентября возник крупный транспортный коллапс после ночной атаки России. Общественный транспорт курсирует с перебоями, а на остановках и возле станций метро образовались большие скопления людей.

Соответствующие видео распространяют местные паблики.

Киевляне часами ждут транспорта: возле «Арсенальной» образовались толпы

По данным Новости.Live, возле станции метро «Арсенальная» собралось много людей, ожидающих автобусы. Из-за нерегулярного движения наземного транспорта киевлянам приходится долго ждать или искать альтернативные маршруты.

Также местные паблики сообщают о значительном скоплении людей у станции метро «Лесная». Пассажиры пытаются добраться с левого берега на правый, однако имеющегося транспорта не хватает для такого пассажиропотока.

Для сообщения между берегами столицы от 3 сентября также работает временный автобус №1М по маршруту «Дворец спорта — метро „Лесная“. В час наибольшего пассажиропотока на маршруте должно работать 12 автобусов.

© Новини.LIVE

Как курсируют автобусы и троллейбусы в Киеве

В КГГА сообщили о временных изменениях в работе общественного транспорта из-за последствий российской атаки. В частности:

  • троллейбусы №8 курсируют в ТРЭД №3;

  • автобусы №51 и №63 двигаются с изменениями в направлении станции метро «Красный Хутор», а в обратном направлении — к переулку Надежды Светличной;

  • трамваи №22К курсируют по маршруту трамвая №29;

  • движение трамваев №25 временно приостановлено.

Позже в КГГА сообщили о дополнительных изменениях из-за перекрытия движения.

Какие еще автобусы изменили маршруты

С изменениями курсируют автобусы №53, №54, №112 и №119. Движение организовано следующим образом:

  • №53: ул. Межигорская — ул. Набережно-Луговая — ул. Новоконстантиновская;

  • №54: до ул. Промышленной;

  • №112: ул. Новоконстантиновская — просп. Степана Бандеры;

  • №119: ул. Васильковская — Голосеевский проспект.

С 10 сентября в Киеве по-другому будут работать метро и мосты через Днепр во время желтого и красного уровней угрозы в случае объявления воздушной тревоги.

Атака РФ по Киеву 8 сентября — последние новости

Напомним, ночью 8 сентября российские военные нанесли удар по Киеву. По информации, власти, в результате падения обломков в пяти районах столицы вспыхнули пожары, погибли и ранены.

В Сети публикуют фото, как в Подольском районе из-за попадания и взрывной волны рядом с метро «Тараса Шевченко» с фасада станции попадали буквы.

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