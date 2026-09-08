Транспортный коллапс в Киеве / © из соцсетей

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В Киеве утром 8 сентября возник крупный транспортный коллапс после ночной атаки России. Общественный транспорт курсирует с перебоями, а на остановках и возле станций метро образовались большие скопления людей.

Соответствующие видео распространяют местные паблики.

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Киевляне часами ждут транспорта: возле «Арсенальной» образовались толпы

По данным Новости.Live, возле станции метро «Арсенальная» собралось много людей, ожидающих автобусы. Из-за нерегулярного движения наземного транспорта киевлянам приходится долго ждать или искать альтернативные маршруты.

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Также местные паблики сообщают о значительном скоплении людей у станции метро «Лесная». Пассажиры пытаются добраться с левого берега на правый, однако имеющегося транспорта не хватает для такого пассажиропотока.

Для сообщения между берегами столицы от 3 сентября также работает временный автобус №1М по маршруту «Дворец спорта — метро „Лесная“. В час наибольшего пассажиропотока на маршруте должно работать 12 автобусов.

© Новини.LIVE

Как курсируют автобусы и троллейбусы в Киеве

В КГГА сообщили о временных изменениях в работе общественного транспорта из-за последствий российской атаки. В частности:

троллейбусы №8 курсируют в ТРЭД №3;

автобусы №51 и №63 двигаются с изменениями в направлении станции метро «Красный Хутор», а в обратном направлении — к переулку Надежды Светличной;

трамваи №22К курсируют по маршруту трамвая №29;

движение трамваев №25 временно приостановлено.

Позже в КГГА сообщили о дополнительных изменениях из-за перекрытия движения.

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Какие еще автобусы изменили маршруты

С изменениями курсируют автобусы №53, №54, №112 и №119. Движение организовано следующим образом:

№53: ул. Межигорская — ул. Набережно-Луговая — ул. Новоконстантиновская;

№54: до ул. Промышленной;

№112: ул. Новоконстантиновская — просп. Степана Бандеры;

№119: ул. Васильковская — Голосеевский проспект.

С 10 сентября в Киеве по-другому будут работать метро и мосты через Днепр во время желтого и красного уровней угрозы в случае объявления воздушной тревоги.

Атака РФ по Киеву 8 сентября — последние новости

Напомним, ночью 8 сентября российские военные нанесли удар по Киеву. По информации, власти, в результате падения обломков в пяти районах столицы вспыхнули пожары, погибли и ранены.

В Сети публикуют фото, как в Подольском районе из-за попадания и взрывной волны рядом с метро «Тараса Шевченко» с фасада станции попадали буквы.

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