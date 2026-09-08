Атака на Киев: из-за попадания с фасада одной из станций метро посыпались буквы (фото)

Станция метро «Тараса Шевченко» после взрыва, который произошел рядом / © Новини.LIVE

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В Киеве во время массированной российской атаки в ночь на 8 сентября произошло попадание рядом с метро «Тараса Шевченко».

Об этом сообщают «Новости.Live» со ссылкой на очевидцев.

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От взрыва с фасада станции попадали буквы.

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На месте попадания в небо поднимается столб черного дыма.

Станция метро «Тараса Шевченко» после взрыва, который произошел рядом / © Новини.LIVE

Станция метро «Тараса Шевченко» после взрыва, который произошел рядом / © Новини.LIVE

Пока неизвестно, пострадали ли люди, которые прятались в метро как в укрытии.

Напомним, в Киеве возросло количество жертв и пострадавших в результате массированной российской атаки в ночь на 8 сентября. По данным КМВА, по состоянию на 06:30 известно о семи пострадавших. Также подтверждена информация о двух погибших.

На Киев летела баллистика: обломки упали на жилые дома в Соломенском районе, а в Дарницком районе пострадал автомобиль.

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