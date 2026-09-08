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Атака на Киев: из-за попадания с фасада одной из станций метро посыпались буквы (фото)
В Подольском районе из-за попадания и взрыва рядом с метро «Тараса Шевченко», с фасада станции попадали буквы.
В Киеве во время массированной российской атаки в ночь на 8 сентября произошло попадание рядом с метро «Тараса Шевченко».
Об этом сообщают «Новости.Live» со ссылкой на очевидцев.
От взрыва с фасада станции попадали буквы.
На месте попадания в небо поднимается столб черного дыма.
Пока неизвестно, пострадали ли люди, которые прятались в метро как в укрытии.
Напомним, в Киеве возросло количество жертв и пострадавших в результате массированной российской атаки в ночь на 8 сентября. По данным КМВА, по состоянию на 06:30 известно о семи пострадавших. Также подтверждена информация о двух погибших.
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