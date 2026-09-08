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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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Ночная атака на Киев: общественный транспорт курсирует с изменениями

После атаки сменили маршруты трамваи, троллейбусы и автобусы, трамвай №25 остановили вообще.

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Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
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Попадание возле метро «Тараса Шевченко»

Попадание возле метро «Тараса Шевченко» / © Новини.LIVE

В результате вражеской воздушной атаки на Киев общественный транспорт курсирует с изменениями.

Об этом говорится в сообщении КГГА.

Движение транспорта организовано:

  • троллейбусы №8 — в ТРЕД № 3;

  • автобусы №№51, 63 — от ст. г. «Лыбидская» и ул. Космонавта Поповича в направлении ст. м. «Красный Хутор» до остановки «Завод „Ремдортехника“; в обратном направлении — ст. м. „Красный Хутор“ — пер. Надежды Светличной;

  • трамваи №22К — по маршруту трамвая № 29;

  • движение трамваев №25 временно приостановлено.

Ранее мы писали о том, что во время массированной российской атаки в ночь на 8 сентября произошло попадание рядом с метро «Тараса Шевченко». От взрыва с фасада станции попадали буквы.

Напомним, в ночь на 8 сентября на Киев летела баллистика и дроны: обломки упали на жилые дома в Соломенском районе, а в Дарницком районе пострадал автомобиль.

В столице возросло количество жертв и пострадавших в результате массированной российской атаки в ночь на 8 сентября. По данным КМВА, по состоянию на 06:30 известно о семи пострадавших. Также подтверждена информация о двух погибших.

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