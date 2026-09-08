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Ночная атака на Киев: общественный транспорт курсирует с изменениями
После атаки сменили маршруты трамваи, троллейбусы и автобусы, трамвай №25 остановили вообще.
В результате вражеской воздушной атаки на Киев общественный транспорт курсирует с изменениями.
Об этом говорится в сообщении КГГА.
Движение транспорта организовано:
троллейбусы №8 — в ТРЕД № 3;
автобусы №№51, 63 — от ст. г. «Лыбидская» и ул. Космонавта Поповича в направлении ст. м. «Красный Хутор» до остановки «Завод „Ремдортехника“; в обратном направлении — ст. м. „Красный Хутор“ — пер. Надежды Светличной;
трамваи №22К — по маршруту трамвая № 29;
движение трамваев №25 временно приостановлено.
Ранее мы писали о том, что во время массированной российской атаки в ночь на 8 сентября произошло попадание рядом с метро «Тараса Шевченко». От взрыва с фасада станции попадали буквы.
Напомним, в ночь на 8 сентября на Киев летела баллистика и дроны: обломки упали на жилые дома в Соломенском районе, а в Дарницком районе пострадал автомобиль.
В столице возросло количество жертв и пострадавших в результате массированной российской атаки в ночь на 8 сентября. По данным КМВА, по состоянию на 06:30 известно о семи пострадавших. Также подтверждена информация о двух погибших.