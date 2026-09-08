У Києві гримлять вибухи: "прилетіло" по телеканалах, є поранені (фото, відео)

Ракетна атака на Київ / © ТСН

Реклама

Доповнено додатковими матеріалами

Київ удень 8 вересня здригнувся від вибухів під час повітряної тривоги. Відомо про влучання в офіси телеканалів «Ми — Україна» та «Ми — Україна+».

Про це стало відомо з ефіру телеканалу 1+1 та повідомила Київська МВА.

Реклама

Вибухи у столиці пролунали під час тривоги, оголошеної через ракетну загрозу.

Реклама

Міська військова адміністрація заявила про роботу ППО в Києві та закликала перебувати в укриттях до відбою тривоги.

«Телеканал 1+1 позапланово підхоплює ефір загального національного телемарафону. У столиці лунають вибухи. Наші колеги з телеканалу «Ми — Україна» повідомляють про влучання в їхній офіс, є поранені«, — заявила ведуча у прямому телеефірі.

Стало відомо, що влучання сталися по приміщенню телеканалів «Ми — Україна» та «Ми — Україна+». Основний удар припав на newsroom та робочі кабінети персоналу. На місці працюють рятувальники та медики.

На кадрах з місця влучань видно суттєві пошкодження будівлі.

Реклама

Наслідки влучань по телеканалах «Ми — Україна» та «Ми — Україна+» / © «Ми — Україна»

Наслідки влучань по телеканалах «Ми — Україна» та «Ми — Україна+» / © «Ми — Україна»

Наслідки влучань по телеканалах «Ми — Україна» та «Ми — Україна+» / © «Ми — Україна»

Нагадаємо, унаслідок нічної масованої атаки на Київ 8 вересня загинули троє людей, ще 10 постраждали. Пошкодження та пожежі через падіння уламків зафіксовані у п’яти районах столиці: Голосіївському, Дарницькому, Подільському, Солом’янському та Шевченківському. Руйнувань зазнали житлові будинки, складські приміщення, нежитлові будівлі, приватна школа та автомобілі. На місцях працюють екстрені служби та комунальники, які ліквідовують наслідки ударів.

Новини партнерів