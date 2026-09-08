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Скільки шкіл продовжують навчання в укриттях під час повітряних тривог у Києві: деталі від КМДА
Близько 40% шкіл у Києві продовжують навчання в укриттях під час повітряних тривог.
Стало відомо, скільки закладів загальної середньої освіти продовжують навчальний процес в укриттях навіть під час повітряних тривог у Києві. Йдеться про показник 40%.
Про це повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський в ефірі «КИЇВ24».
За його словами, формат навчання у школах залежатиме від готовності конкретного закладу та рішення батьків. Водночас для багатьох київських родин школа залишається не лише місцем навчання, а й безпечним простором, де діти можуть перебувати під наглядом педагогів під час повітряної тривоги.
Якщо продовжувати заняття в укритті неможливо, освітній процес на час небезпеки призупиняють.
Окрему увагу в столиці приділяють початковій школі, яка залишається одним із головних пріоритетів міської влади.
Нагадаємо, першокласники київського ліцею №16 розпочали 1 вересня не на святковій лінійці, а в укритті через атаку російських безпілотників. Під час повітряної тривоги діти разом заспівали пісню «Смарагдове небо». Кадри з укриття показала кореспондентка ТСН Наталія Нагорна.