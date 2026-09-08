Сколько школ продолжают обучение в укрытиях во время воздушных тревог в Киеве: детали от КГГА

Школа, укрытие / © Associated Press

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Стало известно, сколько учебных заведений продолжают учебный процесс в укрытиях даже во время воздушных тревог в Киеве. Речь идет о показателе 40%.

Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский в эфире « Киев24 ».

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По его словам, формат обучения в школах будет зависеть от готовности конкретного заведения и решения родителей. В то же время, для многих киевских семей школа остается не только местом обучения, но и безопасным пространством, где дети могут находиться под наблюдением педагогов во время воздушной тревоги.

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Если продолжать занятия в укрытии невозможно, образовательный процесс при опасности приостанавливают.

Особое внимание в столице уделяют начальной школе, которая остается одним из главных приоритетов городских властей.

Напомним, первоклассники киевского лицея №16 начали 1 сентября не на праздничной линейке , а в укрытии из-за атаки российских беспилотников. Во время воздушной тревоги дети вместе спели песню «Изумрудное небо». Кадры по укрытию показала корреспондентка ТСН Наталья Нагорная.

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