В Киеве массово отменяют и переносят концерты и другие события: что известно

Отмена концерта / © ТСН

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Из-за постоянных российских атак на Киев и решения Совета обороны города в столице массово отменяют или переносят культурные и спортивные события. Под угрозой оказались концерты известных артистов.

Что известно об отмене концертов и других мероприятий в Киеве — читайте на ТСН.ua.

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В Киеве из-за ситуации с безопасностью начали отменять и переносить запланированные массовые мероприятия. В частности, временно ограничили проведение «Марафона Незламности», сократили программу фестиваля GogolFest, а также отменили несколько концертов известных украинских артистов. Кроме того, в Сети появились сообщения о возможной отмене мероприятий во Дворце спорта, среди которых концерт Тины Кароль.

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GogolFest

Фестиваль GogolFest 2026, который должен начаться в Киеве 16 сентября, будет проведен в сокращенном формате. Часть масштабных событий организаторы решили перенести на весну 2027 года из-за ситуации с безопасностью.

Как рассказал основатель фестиваля Влад Троицкий журналистам «Суспильне Культура», из-за почти непрерывных атак ударных дронов команда GogolFest решила не задействовать большинство помещений Международного центра культуры и искусств Федерации профсоюзов Украины (МЦКИ). Также организаторы отказались от мер, предусматривающих значительное скопление людей.

Из запланированной программы останутся кинопоказы и визуальная программа. Их будут проводить в помещении бывшего «Кинопалаца» в МЦКИ. Там будет работать арт-резиденция «Нагорная» и «Арт-Сквот» от лицея искусств, которым руководит художница Алевтина Кахидзе.

«Я понимаю, что у нас есть определенная ответственность перед людьми, что мы все равно даем надежду, что жизнь продолжается. Но в то же время мы заботимся о безопасности и понимаем, что мы должны быть осторожны и ответственны», — объяснил Троицкий решение не отменять фестиваль полностью.

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На весну перенесли, в частности, проект «Ангелы свободы», который планировали реализовать на котловане, где должен быть построен Музей достоинства. Также позже состоятся выступления Dakh Daughters, Dakha Brakha и группы Schmalgauzen.

Несмотря на сокращение программы, фестиваль состоится 16-20 сентября.

«Киевский марафон Незламности»

Из-за того, что в Киеве приняли решение о временном запрете массовых мероприятий, организаторы Run Ukraine отменили ближайшие события — Тестовый забег и детские соревнования «Хто першый».

В то же время, проведение «ПриватБанк Киевского марафона Незламности 2026» пока окончательно не отменили. До запланированного старта 10-11 октября остается больше месяца, поэтому организаторы ожидают, что ситуация с безопасностью может измениться, а ограничения — быть сняты.

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Окончательное решение о формате марафона планируется принять 22 сентября — за три недели до запланированного старта.

В настоящее время организаторы рассматривают три возможных сценария:

провести марафон 10-11 октября в запланированном формате, если временный запрет будет отменен;

перенести мероприятие на конец октября, чтобы получить больше времени для стабилизации ситуации с безопасностью;

провести марафон в онлайн-формате в обновленные даты.

Концерт POSITIFF

В Киеве отменили концерт певца POSITIFF, который должен был состояться 20 сентября в Feels Garden.

«К сожалению, концерт POSITIFF 20 сентября отменен по техническим причинам. Приносим извинения за изменения и возможные неудобства. Спасибо за ваше понимание», — говорится в сообщении на Instagram-странице feels_live.

Чтобы вернуть деньги за билеты, зрителям посоветовали обращаться к билетному оператору, через которого они совершали покупку.

Концерт POSITIFF в Киеве отменили

Концерт MELOVIN

Кроме того, на сайтах продажи билетов появилась информация об отмене концерта MELOVIN. Выступление певца должно было состояться 10 сентября на террасе ТРЦ Gulliver.

Концерт MELOVIN в Киеве отменили

Концерт Тины Кароль

В то же время в Сети начали распространять информацию о возможной отмене мероприятий во Дворце спорта, в частности, концерта Тины Кароль.

Певица прокомментировала ситуацию и призвала дождаться официальных новостей.

«О Дворце скажу позже, давайте ждем. Новости изо дня в день какие-то. Все волнуемся. Если бы вы знали, какая огромная команда людей работает над этим шоу. Сколько вложено сил, эмоций, креатива. Какие мы сделали сверхусилия для того, чтобы это действительно было 360 и это первое 360-шоу в нашей стране. Но все ждем, не знаю, с дня на день какой-то положительной новости», — рассказала Тина Кароль в видеообращении.

Дата публикации 14:54, 08.09.26 Количество просмотров 18 Тина Кароль записала видеообращение о своем концерте во Дворце спорта

Напомним, накануне городской голова Киева Виталий Кличко сообщил, что в столице с 10 сентября из-за обострения ситуации с безопасностью вводятся ограничения на массовые мероприятия. В Киеве временно запретят развлекательные и спортивные события на улице и в помещениях без укрытий.

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