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В Киеве массово отменяют и переносят концерты и другие события: что известно
Ситуация с безопасностью в Киеве заставила организаторов массовых мероприятий пересмотреть свои планы.
Из-за постоянных российских атак на Киев и решения Совета обороны города в столице массово отменяют или переносят культурные и спортивные события. Под угрозой оказались концерты известных артистов.
Что известно об отмене концертов и других мероприятий в Киеве — читайте на ТСН.ua.
В Киеве из-за ситуации с безопасностью начали отменять и переносить запланированные массовые мероприятия. В частности, временно ограничили проведение «Марафона Незламности», сократили программу фестиваля GogolFest, а также отменили несколько концертов известных украинских артистов. Кроме того, в Сети появились сообщения о возможной отмене мероприятий во Дворце спорта, среди которых концерт Тины Кароль.
GogolFest
Фестиваль GogolFest 2026, который должен начаться в Киеве 16 сентября, будет проведен в сокращенном формате. Часть масштабных событий организаторы решили перенести на весну 2027 года из-за ситуации с безопасностью.
Как рассказал основатель фестиваля Влад Троицкий журналистам «Суспильне Культура», из-за почти непрерывных атак ударных дронов команда GogolFest решила не задействовать большинство помещений Международного центра культуры и искусств Федерации профсоюзов Украины (МЦКИ). Также организаторы отказались от мер, предусматривающих значительное скопление людей.
Из запланированной программы останутся кинопоказы и визуальная программа. Их будут проводить в помещении бывшего «Кинопалаца» в МЦКИ. Там будет работать арт-резиденция «Нагорная» и «Арт-Сквот» от лицея искусств, которым руководит художница Алевтина Кахидзе.
«Я понимаю, что у нас есть определенная ответственность перед людьми, что мы все равно даем надежду, что жизнь продолжается. Но в то же время мы заботимся о безопасности и понимаем, что мы должны быть осторожны и ответственны», — объяснил Троицкий решение не отменять фестиваль полностью.
На весну перенесли, в частности, проект «Ангелы свободы», который планировали реализовать на котловане, где должен быть построен Музей достоинства. Также позже состоятся выступления Dakh Daughters, Dakha Brakha и группы Schmalgauzen.
Несмотря на сокращение программы, фестиваль состоится 16-20 сентября.
«Киевский марафон Незламности»
Из-за того, что в Киеве приняли решение о временном запрете массовых мероприятий, организаторы Run Ukraine отменили ближайшие события — Тестовый забег и детские соревнования «Хто першый».
В то же время, проведение «ПриватБанк Киевского марафона Незламности 2026» пока окончательно не отменили. До запланированного старта 10-11 октября остается больше месяца, поэтому организаторы ожидают, что ситуация с безопасностью может измениться, а ограничения — быть сняты.
Окончательное решение о формате марафона планируется принять 22 сентября — за три недели до запланированного старта.
В настоящее время организаторы рассматривают три возможных сценария:
провести марафон 10-11 октября в запланированном формате, если временный запрет будет отменен;
перенести мероприятие на конец октября, чтобы получить больше времени для стабилизации ситуации с безопасностью;
провести марафон в онлайн-формате в обновленные даты.
Концерт POSITIFF
В Киеве отменили концерт певца POSITIFF, который должен был состояться 20 сентября в Feels Garden.
«К сожалению, концерт POSITIFF 20 сентября отменен по техническим причинам. Приносим извинения за изменения и возможные неудобства. Спасибо за ваше понимание», — говорится в сообщении на Instagram-странице feels_live.
Чтобы вернуть деньги за билеты, зрителям посоветовали обращаться к билетному оператору, через которого они совершали покупку.
Концерт MELOVIN
Кроме того, на сайтах продажи билетов появилась информация об отмене концерта MELOVIN. Выступление певца должно было состояться 10 сентября на террасе ТРЦ Gulliver.
Концерт Тины Кароль
В то же время в Сети начали распространять информацию о возможной отмене мероприятий во Дворце спорта, в частности, концерта Тины Кароль.
Певица прокомментировала ситуацию и призвала дождаться официальных новостей.
«О Дворце скажу позже, давайте ждем. Новости изо дня в день какие-то. Все волнуемся. Если бы вы знали, какая огромная команда людей работает над этим шоу. Сколько вложено сил, эмоций, креатива. Какие мы сделали сверхусилия для того, чтобы это действительно было 360 и это первое 360-шоу в нашей стране. Но все ждем, не знаю, с дня на день какой-то положительной новости», — рассказала Тина Кароль в видеообращении.
Напомним, накануне городской голова Киева Виталий Кличко сообщил, что в столице с 10 сентября из-за обострения ситуации с безопасностью вводятся ограничения на массовые мероприятия. В Киеве временно запретят развлекательные и спортивные события на улице и в помещениях без укрытий.