Університет у Києві проводив посвяту першокурсників просто неба під час повітряної тривоги: поліція відкрила справу

У Києві посвяту першокурсників проводили під час повітряної тривоги / © Поліція Києва

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У Києві під час повітряної тривоги в одному з вишів Дарницького району проводили посвяту першокурсників замість того, щоб зупинити захід і відвести всіх в укриття.

Про це повідомили у Поліції Києва.

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За даними правоохоронців, повідомлення про проведення заходу під час тривоги надійшло до поліції 8 вересня близько 11:10. На місце події одразу виїхала слідчо-оперативна група районного управління.

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«Правоохоронці попередньо встановили, що на відкритій території навчального закладу проводився захід із посвяти першокурсників у студенти», — зазначили у поліції.

У Києві посвяту першокурсників проводили під час повітряної тривоги / © Поліція Києва

Поліцейські з’ясували, коли залунала сирена, організатори не зупинили захід і не відвели студентів в укриття. Відомості за цим фактом слідчі Дарницького управління поліції внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 367 Кримінального кодексу України (службова недбалість). Наразі правоохоронці з’ясовують усі обставини події.

У Києві посвяту першокурсників проводили під час повітряної тривоги / © Поліція Києва

У Києві посвяту першокурсників проводили під час повітряної тривоги / © соцмережі

Нагадаємо, через загострення безпекової ситуації в Києві запроваджують нові обмеження на проведення масових заходів.

Варто зауважити, що Київ удень 8 вересня здригнувся від вибухів під час повітряної тривоги. Відомо про влучання в офіси телеканалів «Ми — Україна» та «Ми — Україна+».

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