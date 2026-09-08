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Університет у Києві проводив посвяту першокурсників просто неба під час повітряної тривоги: поліція відкрила справу
У київському виші не зупинили захід під час повітряної тривоги.
У Києві під час повітряної тривоги в одному з вишів Дарницького району проводили посвяту першокурсників замість того, щоб зупинити захід і відвести всіх в укриття.
Про це повідомили у Поліції Києва.
За даними правоохоронців, повідомлення про проведення заходу під час тривоги надійшло до поліції 8 вересня близько 11:10. На місце події одразу виїхала слідчо-оперативна група районного управління.
«Правоохоронці попередньо встановили, що на відкритій території навчального закладу проводився захід із посвяти першокурсників у студенти», — зазначили у поліції.
Поліцейські з’ясували, коли залунала сирена, організатори не зупинили захід і не відвели студентів в укриття. Відомості за цим фактом слідчі Дарницького управління поліції внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 367 Кримінального кодексу України (службова недбалість). Наразі правоохоронці з’ясовують усі обставини події.
Нагадаємо, через загострення безпекової ситуації в Києві запроваджують нові обмеження на проведення масових заходів.
Варто зауважити, що Київ удень 8 вересня здригнувся від вибухів під час повітряної тривоги. Відомо про влучання в офіси телеканалів «Ми — Україна» та «Ми — Україна+».