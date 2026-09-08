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- Киев
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Университет в Киеве проводил посвящение первокурсников под открытым небом во время воздушной тревоги: полиция открыла дело
В киевском вузе не остановили мероприятие во время воздушной тревоги.
В Киеве во время воздушной тревоги в одном из вузов Дарницкого района проводили посвящение первокурсников вместо того, чтобы остановить мероприятие и увести всех в укрытие.
Об этом сообщили в полиции Киева.
По данным правоохранителей, сообщение о проведении мероприятия во время тревоги поступило в полицию 8 сентября около 11.10. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа районного управления.
«Правоохранители предварительно установили, что на открытой территории учебного заведения проводилось мероприятие по посвящению первокурсников в студенты», — отметили в полиции.
Полицейские выяснили, когда раздалась сирена, организаторы не остановили мероприятие и не увели студентов в укрытие. Ведомости по этому факту следователи Дарницкого управления полиции внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 367 Уголовного кодекса Украины (служебная халатность). Правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия.
Напомним, из-за обострения ситуации безопасности в Киеве вводятся новые ограничения на проведение массовых мероприятий.
Стоит отметить, что Киев 8 сентября дрогнул от взрывов во время воздушной тревоги. Известно о попадании в офисы телеканалов «Мы — Украина» и «Мы — Украина+».