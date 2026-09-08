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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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РФ с ночи атакует Киев: количество погибших возросло - последние данные

Столицу после мощной ночной атаки потрясли новые взрывы утром и посреди дня.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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Атака на Киев 8 сентября.

Атака на Киев 8 сентября. / © Associated Press

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В течение ночи и с утра вторника, 8 сентября, армия РФ не перестает атаковать Киев . Растет количество жертв.

Об этом заявил мэр Виталий Кличко.

"Уже трое погибших в столице в результате атаки врага на Киев с ночи 8 сентября", - сообщил мэр.

Атака на Киев 8 сентября

В Киеве еще вечером 7 сентября начали раздаваться сирены. В течение ночи россияне атаковали столицу и БПЛА, и ракетами. В пяти районах — Голосеевском, Дарницком, Подольском, Соломенском и Шевченковском возникли пожары и разрушения . Власти сообщали о двух жертвах атаки.

В частности, во время ночных обстрелов в Подольском районе обломки дрона повредили 16-этажное здание и медицинский центр «100% жизни». Кроме того, досталось и станции метро Тараса Шевченко.

С утра в Киеве уже несколько раз объявляли тревогу, во время которой раздавались взрывы. Произошло попадание в офисы телеканалов "Мы - Украина" и "Мы - Украина +". Основной удар пришелся на newsroom и рабочие кабинеты персонала. Есть потерпевшие.

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