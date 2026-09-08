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- Київ
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РФ від ночі атакує Київ: кількість загиблих зросла - останні дані
Столицю після потужної нічної атаки сколихнули нові вибухи зранку і посеред дня.
Протягом ночі та від ранку вівторка, 8 вересня, армія РФ не припиняє атакувати Київ. Зростає кількість жертв.
Про це заявив міський голова Віталій Кличко.
«Уже троє загиблих у столиці внаслідок атаки ворога на Київ від ночі 8 вересня», — повідомив мер.
Атака на Київ 8 вересня
У Києві ще увечері 7 вересня почали лунати сирени. Протягом ночі росіяни атакували столицю і БпЛА, і ракетами. У п’яти районах — Голосіївському, Дарницькому, Подільському, Солом’янському та Шевченківському виникли пожежі та руйнування. Влада повідомляла про двох жертв атаки.
Зокрема, під час нічного обстрілу у Подільському районі уламки дрона пошкодили 16-поверховий будинок і медичний центр «100% життя». Крім того, дісталося і станції метро «Тараса Шевченка».
Від ранку у Києві вже кілька разів оголошували тривогу, під час якої лунали вибухи. Сталося влучання в офіси телеканалів «Ми — Україна» та «Ми — Україна+». Основний удар припав на newsroom та робочі кабінети персоналу. Є потерпілі.