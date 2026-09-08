В Киеве гремят взрывы: "прилетело" по телеканалам, есть раненые (фото, видео)

Ракетная атака на Киев / © ТСН

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Киев днем 8 сентября дрогнул от взрывов во время воздушной тревоги. Известно о попадании в офисы телеканалов «Мы — Украина» и «Мы — Украина+».

Об этом стало известно из эфира телеканала 1+1 и сообщила Киевская ГВА.

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Взрывы в столице раздались во время тревоги, объявленной из-за ракетной угрозы.

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Городская военная администрация заявила о работе ПВО в Киеве и призвала находиться в укрытиях до отбоя тревоги.

«Телеканал 1+1 внепланово подхватывает эфир общего национального телемарафона. В столице раздаются взрывы. Наши коллеги с телеканала «Мы — Украина» сообщают о попадании в их офис, есть раненые«, — заявила ведущая в прямом телеэфире.

Стало известно, что попадания произошли по помещению телеканалов «Мы — Украина» и «Мы — Украина+». Основной удар пришелся на newsroom и рабочие кабинеты персонала. На месте работают спасатели и медики.

На кадрах с места попаданий видны существенные повреждения здания.

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Последствия попаданий по телеканалам «Мы— Украина» и «Мы— Украина+»

Последствия попаданий по телеканалам «Мы— Украина» и «Мы— Украина+»

Наслідки влучань по телеканалах «Ми — Україна» та «Ми — Україна+»

Напомним, в результате ночной массированной атаки на Киев 8 сентября погибли три человека, еще 10 пострадали. Повреждения и пожары из-за падения обломков зафиксированы в пяти районах столицы: Голосиевском, Дарницком, Подольском, Соломенском и Шевченковском. Разрушения получили жилые дома, складские помещения, нежилые здания, частная школа и автомобили. На местах работают экстренные службы и коммунальщики, ликвидирующие последствия ударов.

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