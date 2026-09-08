Земля для достройки объектов «Аркады» только граничит с заказчиком «Осокоровские луга», но не входит в него — суд

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Об этом свидетельствуют выводы судов по делу о возобновлении договора аренды участка, пишет Апостроф .

Как установил Северный апелляционный хозяйственный суд в постановлении от 2 июня 2026 года, в дела нет доказательств того, что спорная территория входит в заказника. Верховный Суд 3 сентября 2026 г. оставил это решение без изменений.

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Участок был передан в аренду под застройку еще в 2005 году. Заказник «Осокорковские луга» Киевсовет создал в апреле 2019 года, то есть через 14 лет после заключения договора аренды.

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Кассационную жалобу по делу также подавала общественная организация «Экопарк Осокорки», однако Верховный Суд закрыл это производство. Суд отметил, что дело касается договорных отношений между Киевсоветом и арендатором, а не определение природоохранного статуса территории.

Спорный участок площадью 21,9 га является частью земельного массива общей площадью 176 га. Согласно Меморандуму, заключенному в апреле 2021 года между государством, киевскими властями и застройщиком Stolitsa Group, этот массив должен стать имущественной основой для финансирования достройки жилья для почти 11 тысяч инвесторов банка «Аркада».

После возобновления строительных работ в 2021 году в жилых комплексах "Эврика" и "Патриотика" ввели в эксплуатацию девять домов, инвесторам передали более 3225 квартир, а также построили детский сад на 110 мест.

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