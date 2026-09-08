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Про це свідчать висновки судів у справі щодо поновлення договору оренди ділянки, пише «Апостроф».

Як встановив Північний апеляційний господарський суд у постанові від 2 червня 2026 року, у матеріалах справи немає доказів того, що спірна територія входить до заказника. Верховний Суд 3 вересня 2026 року залишив це рішення без змін.

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Ділянку передали в оренду під забудову ще у 2005 році. Заказник «Осокорківські луки» Київрада створила у квітні 2019 року, тобто через 14 років після укладення договору оренди.

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Касаційну скаргу у справі також подавала громадська організація «Екопарк Осокорки», однак Верховний Суд закрив це провадження. Суд зазначив, що справа стосується договірних відносин між Київрадою та орендарем, а не визначення природоохоронного статусу території.

Спірна ділянка площею 21,9 га є частиною земельного масиву загальною площею 176 га. Згідно з Меморандумом, укладеним у квітні 2021 року між державою, київською владою та забудовником Stolitsa Group, цей масив має стати майновою основою для фінансування добудови житла для майже 11 тисяч інвесторів банку «Аркада».

Після відновлення будівельних робіт у 2021 році в житлових комплексах «Еврика» та «Патріотика» ввели в експлуатацію дев’ять будинків, інвесторам передали понад 3225 квартир, а також збудували дитячий садок на 110 місць.

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