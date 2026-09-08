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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
209
Час на прочитання
1 хв

Удар РФ по телеканалу "Ми — Україна": Зеленський розкрив наслідки — моторошні фото

Ворог цілеспрямовано вдарив по журналістах під час роботи в ефірі. Зеленський закликав міжнародну спільноту відреагувати.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
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Руйнування будівлі з офісом телеканалу «Ми – Україна» в Києві після атаки вдень 8 вересня

Руйнування будівлі з офісом телеканалу «Ми — Україна» в Києві після атаки вдень 8 вересня / © ДСНС

Доповнено додатковими матеріалами

Президент України Володимир Зеленський назвав російську атаку по телеканалу «Ми — Україна» 8 вересня новою сторінкою деградації Росії. Наразі відомо про п’ятьох поранених через ворожий удар та часткове руйнування будівлі.

Про це глава держави написав у Мережі.

«Сьогодні Росія завдала удару по медіа, по журналістах. Ударний дрон атакував будівлю телеканала «Ми — Україна» телемарафону «Єдині новини». Просто посеред дня. Саме тоді, коли журналісти були в ефірі», — йдеться у заяві Зеленського.

Він повідомив, що будівля частково зруйнована. На місці працюють усі необхідні служби, а рятувальники ДСНС уже ліквідували пожежу. Наразі відомо про п’ятьох постраждалих, однак, як зазначив глава держави, їхня кількість ще може зрости.

«Шахеди» проти медіа — це нова сторінка російської деградації, і точно має бути реакція Європи і світу на це. Не можна залишати безкарним жоден удар по Україні й українцях — по життю», — наголосив Зеленський.

Він зазначив, що Росію необхідно зупинити, а це можливо тільки завдяки спільним зусиллям.

Наслідки атаки РФ на телеканал «Ми — Україна» (6 фото)

Атака на Київ удень 8 вересня  телеканал Ми  Україна_4 / © ДСНС

© ДСНС

Атака на Київ удень 8 вересня  телеканал Ми  Україна_1 / © ДСНС

© ДСНС

Атака на Київ удень 8 вересня  телеканал Ми  Україна_3 / © ДСНС

© ДСНС

Атака на Київ удень 8 вересня  телеканал Ми  Україна_2 / © Володимир Зеленський

© Володимир Зеленський

Атака на Київ удень 8 вересня  телеканал Ми  Україна_1 / © Володимир Зеленський

© Володимир Зеленський

Атака на Київ удень 8 вересня  телеканал Ми  Україна_3 / © Володимир Зеленський

© Володимир Зеленський

Нагадаємо, денна повітряна тривога у Києві 8 вересня завершилася вибухами та влучанням у приміщення телеканалів «Ми — Україна» та «Ми — Україна+». Удар припав на ньюсрум та робочі кабінети співробітників. На місці події працюють екстрені служби, а телеканал 1+1 через обстріл позапланово підхопив ефір загального марафону.

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