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Удар РФ по телеканалу "Ми — Україна": Зеленський розкрив наслідки — моторошні фото
Ворог цілеспрямовано вдарив по журналістах під час роботи в ефірі. Зеленський закликав міжнародну спільноту відреагувати.
Президент України Володимир Зеленський назвав російську атаку по телеканалу «Ми — Україна» 8 вересня новою сторінкою деградації Росії. Наразі відомо про п’ятьох поранених через ворожий удар та часткове руйнування будівлі.
Про це глава держави написав у Мережі.
«Сьогодні Росія завдала удару по медіа, по журналістах. Ударний дрон атакував будівлю телеканала «Ми — Україна» телемарафону «Єдині новини». Просто посеред дня. Саме тоді, коли журналісти були в ефірі», — йдеться у заяві Зеленського.
Він повідомив, що будівля частково зруйнована. На місці працюють усі необхідні служби, а рятувальники ДСНС уже ліквідували пожежу. Наразі відомо про п’ятьох постраждалих, однак, як зазначив глава держави, їхня кількість ще може зрости.
«Шахеди» проти медіа — це нова сторінка російської деградації, і точно має бути реакція Європи і світу на це. Не можна залишати безкарним жоден удар по Україні й українцях — по життю», — наголосив Зеленський.
Він зазначив, що Росію необхідно зупинити, а це можливо тільки завдяки спільним зусиллям.
Наслідки атаки РФ на телеканал «Ми — Україна» (6 фото)
Нагадаємо, денна повітряна тривога у Києві 8 вересня завершилася вибухами та влучанням у приміщення телеканалів «Ми — Україна» та «Ми — Україна+». Удар припав на ньюсрум та робочі кабінети співробітників. На місці події працюють екстрені служби, а телеканал 1+1 через обстріл позапланово підхопив ефір загального марафону.