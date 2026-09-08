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- Киев
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Удар РФ по телеканалу "Мы— Украина": Зеленский раскрыл последствия— жуткие фото
Враг целенаправленно ударил по журналистам во время работы в эфире. Зеленский призвал международное сообщество отреагировать.
Президент Украины Владимир Зеленский назвал российскую атаку по телеканалу «Мы — Украина» 8 сентября новой страницей деградации России. Сейчас известно о пяти раненых из-за вражеского удара и частичном разрушении здания.
Об этом глава государства написал в Сети.
«Сегодня Россия нанесла удар по медиа, по журналистам. Ударный дрон атаковал здание телеканала «Мы — Украина» телемарафона «Единые новости». Просто посреди дня. Именно тогда, когда журналисты были в эфире», — говорится в заявлении Зеленского.
Он сообщил, что здание частично разрушено. На месте работают все необходимые службы, а спасатели ГСЧС уже ликвидировали пожар. Сейчас известно о пяти пострадавших, однако, как отметил глава государства, их количество еще может возрасти.
«Шахеды» против медиа — это новая страница российской деградации, и точно должна быть реакция Европы и мира на это. Нельзя оставлять безнаказанным ни один удар по Украине и украинцам — по жизни», — подчеркнул Зеленский.
Он отметил, что Россию необходимо остановить, а это возможно только благодаря общим усилиям.
Последствия атаки РФ на телеканал «Мы — Украина» (6 фото)
Напомним, дневная воздушная тревога в Киеве 8 сентября завершилась взрывами и попаданием в помещение телеканалов «Мы — Украина» и «Мы — Украина+». Удар пришелся на ньюсрум и рабочие кабинеты сотрудников. На месте происшествия работают экстренные службы, а телеканал 1+1 из-за обстрела внепланово подхватил эфир общего марафона.