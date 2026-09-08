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Киев снова содрогается от взрывов — первые подробности
Воздушные силы предупреждали о дроновой опасности.
В Киеве днем 8 сентября в очередной раз раздались взрывы во время воздушной тревоги. Украинцев предупредили об угрозе ударов российскими дронами.
Об этом сообщили корреспонденты ТСН.ua.
В столице объявили тревогу из-за дроновой угрозы. Воздушные силы ВСУ проинформировали о полете реактивного БпЛА в районе Борисполя в направлении Киева.
ВС также заявили о реактивных дронах, летящих из Черкасской области в направлении Киевской вектором движения на Белую Церковь.
В Киеве раздались взрывы. Пока неизвестно, были ли это звуки работы ПВО, или произошли попадания.
Напомним, российская армия посреди дня 8 сентября ударила дроном по Киеву, из-за чего было частично разрушено здание телеканалов «Ми — Україна» и «Ми — Україна+», пять человек получили ранения. Президент Владимир Зеленский назвал атаку на медиа новой страницей российской деградации и призвал к международной реакции.