Нові правила на АЗС під час тривог: що зміниться для водіїв

Безпека АЗС під час атак

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В Україні планують посилити вимоги до безпеки на автозаправних станціях. Йдеться насамперед про захист людей під час повітряних тривог, доступ до укриттів та організацію руху автомобілів на території АЗС.

Про це повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Тимур Ткаченко.

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Окрему увагу приділяють об’єктам паливної інфраструктури, зокрема автозаправним станціям. Для них мають запровадити системні вимоги, які повинні допомогти захистити людей і забезпечити безперебійну роботу спеціального транспорту.

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«Це потрібно для захисту людей та безперебійного функціонування спецтранспорту», — додав він.

Що зміниться на АЗС

На заправках мають з’явитися чіткі алгоритми дій персоналу під час повітряних тривог. Також планується перевірити справність і роботу систем оповіщення.

Окремо проведуть ревізію доступу до укриттів. Йдеться як про працівників АЗС, так і про водіїв, які перебувають на території станцій під час тривоги.

Ще один напрямок змін — паркування. На територіях АЗС планують впорядкувати рух автомобілів, щоб не допускати хаотичного скупчення машин поблизу паливних резервуарів.

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Це також має забезпечити безперешкодний проїзд рятувальної, медичної та військової техніки. У разі потреби такий транспорт повинен мати можливість швидко заїхати на АЗС і заправитися.

Нагадаємо, раніше радник президента з технологічних напрямів оборони Сергій «Флеш» Бескрестнов попередив українців про підготовку до можливих відключень світла та закликав створити базові запаси.

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