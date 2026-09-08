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- Киев
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Новые правила на АЗС во время тревог: что изменится для водителей
На украинских АЗС ужесточат требования безопасности. Проверят укрытия и системы оповещения, а также приведут в порядок парковку и движение машин.
В Киевской области планируют ужесточить требования к безопасности на автозаправочных станциях. Речь идет прежде всего о защите людей во время воздушных тревог, доступе к укрытиям и организации движения автомобилей на территории АЗС.
Об этом сообщил глава Киевской ОГА Тимур Ткаченко.
Отдельное внимание уделяется объектам топливной инфраструктуры, в частности автозаправочным станциям. Для них должны быть введены системные требования, которые должны помочь защитить людей и обеспечить бесперебойную работу специального транспорта.
«Это нужно для защиты людей и бесперебойного функционирования спецтранспорта», — добавил он.
Что изменится на АЗС
На заправках должны показаться четкие алгоритмы действий персонала во время воздушных тревог. Также планируется проверить исправность и работу систем оповещения.
Отдельно проведут ревизию доступа к укрытиям. Речь идет как о работниках АЗС, так и водителях, которые находятся на территории станций во время тревоги.
Еще одно направление перемен — парковка. На территориях АЗС планируют привести в порядок движение автомобилей, чтобы не допускать хаотического скопления машин вблизи топливных резервуаров.
Это также должно обеспечить беспрепятственный проезд спасательной, медицинской и военной техники. При необходимости такой транспорт должен иметь возможность быстро заехать на АЗС и заправиться.
Напомним, ранее советник президента по технологическим направлениям обороны Сергей Флеш Бескрестнов предупредил украинцев о подготовке к возможным отключениям света и призвал создать базовые запасы.