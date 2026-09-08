В Киевской области меняют комендантский час: когда начнут действовать новые правила

Комендантский час / © ТСН.ua

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В Киевской области меняют правила комендантского часа. Уже с 10 сентября регион будет жить по обновленному расписанию ночных ограничений.

Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Тимур Ткаченко.

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Комендантский час в Киевской области — что известно

По словам главы ОВА, при определении новых временных рамок областные власти руководствовались соответствующими рекомендациями Кабинета Министров Украины, изданными накануне.

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«Мы усовершенствуем режим комендантского часа в области. С 10 сентября в Киевской области она будет действовать с 01:00 до 05:00», — отметил Тимур Ткаченко.

По словам главы области, такие изменения помогут властям, бизнесу и инфраструктуре лучше работать в условиях постоянных российских атак. Кроме того, решение было принято в соответствии с недавними рекомендациями правительства.

Тимур Ткаченко подчеркнул, что новые правила полностью согласованы со столицей. По его словам, любая разница в ограничениях между Киевом и областью лишь создавала бы неразбериху для местных жителей.

Новые правила безопасности в Киеве — последние новости

Напомним, в Киеве с 10 сентября сократят продолжительность комендантского часа на один час. Соответствующее решение принял Совет обороны столицы.

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Также накануне городской голова Киева Виталий Кличко сообщил, что в столице от 10 сентября из-за обострения ситуации безопасности вводятся ограничения на массовые мероприятия.

Из-за постоянных российских атак на Киев и решения Совета обороны города в столице массово отменяют или переносят культурные и спортивные события.

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