Киев снова под ударом: Кличко сообщил о новых попаданиях в столице и погибших

В Киеве два попадания в результате новой атаки / Фото: иллюстративное / © Associated Press

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Россияне продолжают терроризировать Киев. После тяжелой ночи в столице продолжают раздаваться воздушная тревога и взрывы. В Голосеевском и Соломенском районах известно о новых взрывах и попаданиях.

Об этом сообщает городской голова Виталий Кличко.

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Атака РФ на Киев 8 сентября: попадания в двух районах

По словам Кличко, под новый удар попал Голосеевский район Киева. Там зафиксировано повторное попадание в складское здание.

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«Также в Голосеевском районе БпЛА упал на открытой территории. Возгорание оперативно ликвидировали. По другому адресу в Голосеево произошло возгорание складского здания», — добавил Кличко.

В Соломенском районе Киева упал российский дрон. Также на складское здание. Однако в КГВА по состоянию на 16:35 сообщают именно о попадании, а не о падении дрона.

По состоянию на 17:06 известно, что в результате попадания дрона по складскому зданию в Соломенском районе погибли два человека.

«Количество погибших за 8 сентября выросло в столице до 5 человек», — пишет Кличко.

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Экстренные службы направляются на места.

Россияне атаковали телеканал «Мы — Украина»

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский назвал атаку российского ударного дрона на здание телеканала «Мы — Украина» 8 сентября новой страницей деградации России. Вражеский дрон ударил прямо посреди дня, когда журналисты находились в эфире телемарафона «Єдині новини».

В результате удара здание частично разрушено, а спасатели ГСЧС ликвидировали пожар. Пока известно о пяти раненых, но количество пострадавших еще может возрасти. На месте происшествия продолжают работать все необходимые службы.

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