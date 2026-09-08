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Киев снова под ударом: Кличко сообщил о новых попаданиях в столице и погибших
Киев снова оказался под российским ударом. В столице зафиксировали новые попадания в Голосеевском и Соломенском районах.
Россияне продолжают терроризировать Киев. После тяжелой ночи в столице продолжают раздаваться воздушная тревога и взрывы. В Голосеевском и Соломенском районах известно о новых взрывах и попаданиях.
Об этом сообщает городской голова Виталий Кличко.
Атака РФ на Киев 8 сентября: попадания в двух районах
По словам Кличко, под новый удар попал Голосеевский район Киева. Там зафиксировано повторное попадание в складское здание.
«Также в Голосеевском районе БпЛА упал на открытой территории. Возгорание оперативно ликвидировали. По другому адресу в Голосеево произошло возгорание складского здания», — добавил Кличко.
В Соломенском районе Киева упал российский дрон. Также на складское здание. Однако в КГВА по состоянию на 16:35 сообщают именно о попадании, а не о падении дрона.
По состоянию на 17:06 известно, что в результате попадания дрона по складскому зданию в Соломенском районе погибли два человека.
«Количество погибших за 8 сентября выросло в столице до 5 человек», — пишет Кличко.
Экстренные службы направляются на места.
Россияне атаковали телеканал «Мы — Украина»
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский назвал атаку российского ударного дрона на здание телеканала «Мы — Украина» 8 сентября новой страницей деградации России. Вражеский дрон ударил прямо посреди дня, когда журналисты находились в эфире телемарафона «Єдині новини».
В результате удара здание частично разрушено, а спасатели ГСЧС ликвидировали пожар. Пока известно о пяти раненых, но количество пострадавших еще может возрасти. На месте происшествия продолжают работать все необходимые службы.