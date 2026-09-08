На Київщині змінюють комендантську годину: коли почнуть діяти нові правила

Комендантська година / © ТСН.ua

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На Київщині змінюють правила комендантської години. Вже від 10 вересня регіон житиме за оновленим розкладом нічних обмежень.

Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко.

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Комендантська година на Київщині — що відомо

За словами очільника ОВА, при визначенні нових часових рамок обласна влада керувалася відповідними рекомендаціями Кабінету Міністрів України, виданими напередодні.

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«Ми вдосконалюємо режим комендантської години в області. З 10 вересня на Київщині вона діятиме з 01:00 до 05:00», — зауважив Тимур Ткаченко.

За словами очільника області, такі зміни допоможуть владі, бізнесу та інфраструктурі краще працювати в умовах постійних російських атак. Крім того, рішення ухвалили відповідно до нещодавніх рекомендацій уряду.

Тимур Ткаченко підкреслив, що нові правила повністю узгодили зі столицею. За його словами, будь-яка різниця в обмеженнях між Києвом та областю лише створювала б плутанину для місцевих жителів.

Нові правила безпеки у Києві — останні новини

Нагадаємо, в Києві від 10 вересня скоротять тривалість комендантської години на одну годину. Відповідне рішення ухвалила Рада оборони столиці.

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Також напередодні міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що у столиці від 10 вересня через загострення безпекової ситуації запроваджують обмеження на масові заходи.

Через постійні російські атаки на Київ і рішення Ради оборони міста у столиці масово скасовують або переносять культурні та спортивні події.

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