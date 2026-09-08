Київ знову під ударом: Кличко повідомив про нові влучання у столиці та загиблих

У Києві два влучання внаслідок нової атаки / Фото: ілюстративне / © Associated Press

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Росіяни продовжують тероризувати Київ. Після важкої ночі у столиці 8 вересня продовжують лунати повітряна тривога та вибухи. У Голосіївському та Соломʼянському районах відомо про нові вибухи та влучання.

Про це повідомляє міський голова Віталій Кличко.

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Атака РФ на Київ 8 вересня: нові влучання у двох районах

За словами Кличка, під новий удар потрапив Голосіївський район Києва. Там зафіксовано повторне влучання в складську будівлю.

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«Також у Голосіївському районі БпЛА впав на відкритій території. Загоряння оперативно ліквідували. За іншою адресою в Голосієво сталося загоряння складської будівлі», — додав Кличко.

У Соломʼянському районі Києва впав російський дрон. Також на складську будівлю. Проте у КМВА станом на 16:35 повідомляють саме про влучання, а не падіння дрона.

Станом на 17:06 відомо, що внаслідок влучання дрона по складській будівлі у Соломʼянському районі загинули двоє людей.

«Кількість загиблих за 8 вересня зросла в столиці до 5 людей», — пише Кличко.

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Екстрені служби прямують на місця.

Росіяни атакували телеканал «Ми — Україна»

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський назвав атаку російського ударного дрона на будівлю телеканалу «Ми — Україна» 8 вересня новою сторінкою деградації Росії. Ворожий дрон ударив просто посеред дня, коли журналісти перебували в ефірі телемарафону «Єдині новини».

Унаслідок удару будівлю частково зруйновано, а рятувальники ДСНС ліквідували пожежу. Наразі відомо про п’ятьох поранених, але кількість постраждалих ще може зрости. На місці події продовжують працювати всі необхідні служби.

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