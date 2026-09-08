ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
892
Час на прочитання
2 хв

Київ знову під ударом: Кличко повідомив про нові влучання у столиці та загиблих

Київ знову опинився під російським ударом. У столиці зафіксували нові влучання у Голосіївському та Соломʼянському районах.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Грубрина Анастасія Грубрина
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
У Києві два влучання внаслідок нової атаки

У Києві два влучання внаслідок нової атаки / Фото: ілюстративне / © Associated Press

Росіяни продовжують тероризувати Київ. Після важкої ночі у столиці 8 вересня продовжують лунати повітряна тривога та вибухи. У Голосіївському та Соломʼянському районах відомо про нові вибухи та влучання.

Про це повідомляє міський голова Віталій Кличко.

Атака РФ на Київ 8 вересня: нові влучання у двох районах

За словами Кличка, під новий удар потрапив Голосіївський район Києва. Там зафіксовано повторне влучання в складську будівлю.

«Також у Голосіївському районі БпЛА впав на відкритій території. Загоряння оперативно ліквідували. За іншою адресою в Голосієво сталося загоряння складської будівлі», — додав Кличко.

У Соломʼянському районі Києва впав російський дрон. Також на складську будівлю. Проте у КМВА станом на 16:35 повідомляють саме про влучання, а не падіння дрона.

Станом на 17:06 відомо, що внаслідок влучання дрона по складській будівлі у Соломʼянському районі загинули двоє людей.

«Кількість загиблих за 8 вересня зросла в столиці до 5 людей», — пише Кличко.

Екстрені служби прямують на місця.

Росіяни атакували телеканал «Ми — Україна»

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський назвав атаку російського ударного дрона на будівлю телеканалу «Ми — Україна» 8 вересня новою сторінкою деградації Росії. Ворожий дрон ударив просто посеред дня, коли журналісти перебували в ефірі телемарафону «Єдині новини».

Унаслідок удару будівлю частково зруйновано, а рятувальники ДСНС ліквідували пожежу. Наразі відомо про п’ятьох поранених, але кількість постраждалих ще може зрости. На місці події продовжують працювати всі необхідні служби.

Пов’язані теми

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie