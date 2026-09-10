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Россияне атакуют Киевскую область: в регионе масштабные повреждения, есть пострадавшие — все детали
Только за минувшие сутки в Киевской области зафиксировали десятки поврежденных объектов, возникших из-за обстрелов.
Российская армия не перестает атаковать дронами Киевскую область. В течение суток травмы получили трое местных жителей.
Об этом сообщил глава Киевской областной государственной администрации Тимур Ткаченко.
Чиновник отметил, что больше всего повреждений зафиксировано в Фастовском и Бучанском районах. В области повреждено 32 объекта: 26 частных домов, четыре транспортных средства и два производственно-складских помещения.
«На местах работают все необходимые службы. Специалисты обследуют поврежденные дома и ликвидируют последствия атаки», — добавил Ткаченко.
Атаки на Киевскую область — что известно
Накануне армия РФ ударила дронами по шести районам Киевщины. В частности, в Белой Церкви произошел пожар на пищевом предприятии. В Обуховском и Бориспольском районах повреждены жилые дома и автомобили.
Кроме того, в результате атаки беспилотников в Бучанском районе погибли два человека. Из-за «прилетов» вспыхнули склады и был поврежден автомобиль.