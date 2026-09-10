ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
379
Время на прочтение
1 мин

Россияне атакуют Киевскую область: в регионе масштабные повреждения, есть пострадавшие — все детали

Только за минувшие сутки в Киевской области зафиксировали десятки поврежденных объектов, возникших из-за обстрелов.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Дым.

Дым. / © Associated Press

Российская армия не перестает атаковать дронами Киевскую область. В течение суток травмы получили трое местных жителей.

Об этом сообщил глава Киевской областной государственной администрации Тимур Ткаченко.

Чиновник отметил, что больше всего повреждений зафиксировано в Фастовском и Бучанском районах. В области повреждено 32 объекта: 26 частных домов, четыре транспортных средства и два производственно-складских помещения.

«На местах работают все необходимые службы. Специалисты обследуют поврежденные дома и ликвидируют последствия атаки», — добавил Ткаченко.

Атаки на Киевскую область — что известно

Накануне армия РФ ударила дронами по шести районам Киевщины. В частности, в Белой Церкви произошел пожар на пищевом предприятии. В Обуховском и Бориспольском районах повреждены жилые дома и автомобили.

Кроме того, в результате атаки беспилотников в Бучанском районе погибли два человека. Из-за «прилетов» вспыхнули склады и был поврежден автомобиль.

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie