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Опасный дым накрыл Киев и область: что происходит с воздухом
Власти предоставили четкие рекомендации жителям Киева и области для защиты их здоровья на фоне ухудшения состояния воздуха.
В Киеве и области 9 сентября зафиксировано временное ухудшение качества воздуха из-за пожаров после российских атак. Специалисты зафиксировали умеренные концентрации мелкодисперсной пыли и рекомендуют ограничить пребывание на улице.
Об этом сообщили КГГА и Киевская ОВА.
Из-за пожаров в результате вражеских атак в Подольском районе Киева временно ухудшилось качество воздуха.
Специалисты советуют придерживаться нескольких рекомендаций, пока ситуация не стабилизируется:
закрыть окна,
не находиться длительное время на открытом воздухе,
пить достаточное количество воды,
при наличии воздухоочистителя, включить его на максимальную мощность.
Следить за актуальными показателями качества воздуха в режиме реального времени можно по ссылке и в приложении «Киев Цифровой».
Временное ухудшение качества воздуха утром также было зафиксировано в Вишневом, Обухове и Броварах на Киевщине. По данным среднесуточных наблюдений мониторинговых постов, в умеренной концентрации в воздухе присутствует мелкодисперсная пыль. Она способна вызывать незначительный дискомфорт во время дыхания у людей, чувствительных к раздражению.
В то же время, в других населенных пунктах области, где проводится мониторинг воздуха, превышений допустимых показателей содержания химических и биологических веществ не обнаружили.
Уровень гамма-излучения на территории Киевщины остается в пределах природного фона.
Атака на Киев и область 9 сентября — какие последствия
Напомним, в ночь на 9 сентября российские войска атаковали Киев ударными дронами. В результате атаки вспыхнули пожары в Дарницком и Голосиевском районах столицы.
Утром россияне продолжили атаку беспилотниками. Один из дронов попал в 24-этажный жилой дом в столице. На 12 этаже возник пожар, также зафиксировано разрушение стен.
За последние сутки на Киевщине из-за вражеских ударов погибли два человека, еще семеро — получили ранения. Разрушениям подвергся 31 объект в пяти районах области — Броварском, Белоцерковском, Обуховском, Бориспольском и Бучанском. Повреждены жилые дома, производственные и складские помещения, админздания и автомобили.