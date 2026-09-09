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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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РФ устроила новую атаку на Киев: в столице вспыхнули пожары — фото последствий

После ночного российского удара столицу потрясли пожары.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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Атака на Киев.

Атака на Киев.

Ночью против среды, 9 сентября, Россия снова атаковала Киев. В двух районах города вспыхнули пожары. Обошлось без жертв и пострадавших.

Об этом сообщили в ГСЧС.

«Ночью враг еще раз атаковал Киев. Жертв и пострадавших нет», — говорится в сообщении спасателей.

В результате попадания в Дарницком и Голосеевском районах произошли пожары. На одной локации занялись два грузовика и гаража. На другой локации горело 2-этажное нежилое здание.

По данным ГСЧС, к утру все пожары были ликвидированы.

Фото последствий

Россияне атаковали Киев ночью.

Россияне атаковали Киев ночью.

Россияне атаковали Киев ночью.

Россияне атаковали Киев ночью.

Россияне атаковали Киев ночью.

Россияне атаковали Киев ночью.

Напомним, ночью и 8 сентября Киев находился под ударами РФ. В городе время от времени раздавались сильнейшие взрывы. Во время одной из атак РФ ударила по телеканалу «Мы — Украина». Ранения получили работники медиа.

По данным спасателей, количество жертв после атаки возросло до пяти, а еще 35 человек пострадали.

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