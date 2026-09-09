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РФ устроила новую атаку на Киев: в столице вспыхнули пожары — фото последствий
После ночного российского удара столицу потрясли пожары.
Ночью против среды, 9 сентября, Россия снова атаковала Киев. В двух районах города вспыхнули пожары. Обошлось без жертв и пострадавших.
Об этом сообщили в ГСЧС.
«Ночью враг еще раз атаковал Киев. Жертв и пострадавших нет», — говорится в сообщении спасателей.
В результате попадания в Дарницком и Голосеевском районах произошли пожары. На одной локации занялись два грузовика и гаража. На другой локации горело 2-этажное нежилое здание.
По данным ГСЧС, к утру все пожары были ликвидированы.
Фото последствий
Напомним, ночью и 8 сентября Киев находился под ударами РФ. В городе время от времени раздавались сильнейшие взрывы. Во время одной из атак РФ ударила по телеканалу «Мы — Украина». Ранения получили работники медиа.
По данным спасателей, количество жертв после атаки возросло до пяти, а еще 35 человек пострадали.