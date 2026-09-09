Россияне третьи сутки атакуют Киевщину: сколько погибших и раненых

Обстрел Киевщины

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Россияне третьи сутки подряд атакуют Киевщину. За последние 24 часа погибли два человека, еще семеро получили ранения. Среди пострадавших двое детей.

Об этом сообщает глава КОВА Тимур Ткаченко.

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«Враг атакует Киевщину уже третьи сутки подряд», — сообщил Ткаченко.

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В результате обстрелов повреждения имеются в пяти районах области.

На Броварщине повреждено хозяйственное помещение, травмировались два человека.

В Белоцерковском районе повреждены производственное здание и многоэтажка.

На Обуховщине пострадали частные дома, производственное и административное помещение, многоэтажное здание и семь автомобилей.

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В Бориспольском районе повреждены частный дом и два автомобиля. Пострадал ребенок.

Больше разрушений — в Бучанском районе. Там повреждены восемь частных домов, складские и производственные помещения, три автомобиля. Четверо человек пострадали, в том числе ребенок. Два человека погибли.

В общей сложности российские атаки повредили 31 объект: 11 частных домов, две многоэтажки, пять производственных и складских помещений, административное и хозяйственное здания, а также 12 автомобилей.

«По каждой цифре — чья жизнь, чей дом, чье имущество», — подчеркнул Ткаченко.

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На местах продолжают работу спасатели, медики, полицейские и другие службы. Они помогают пострадавшим и устраняют последствия атак.

«Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги. Берегите себя и своих близких», — призвал Ткаченко.

Как мы писали, вечером 8 сентября Россия атаковала Киевщину беспилотниками. В Бучанском районе загорелись склады, также поврежден автомобиль. Пожар уже был ликвидирован. В результате атаки два человека погибли, еще трое получили ранения. Пострадавшие госпитализированы в местные больницы, они получают необходимую медицинскую помощь. На месте работали спасатели и другие службы.

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