Росіяни третю добу поспіль атакують Київщину: скільки загиблих та поранених

Обстріл Київщини / © ДСНС

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Росіяни третю добу поспіль атакують Київщину. За останні 24 години загинули двоє людей, ще семеро дістали поранення. Серед постраждалих — двоє дітей.

Про це повідомляє голова КОВА Тимур Ткаченко.

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«Ворог атакує Київщину вже третю добу поспіль», — повідомив Ткаченко.

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Унаслідок обстрілів пошкодження є у п’яти районах області.

На Броварщині пошкоджене господарське приміщення, травмувалися двоє людей.

У Білоцерківському районі пошкоджені виробнича будівля та багатоповерхівка.

На Обухівщині постраждали приватні будинки, виробниче й адміністративне приміщення, багатоповерховий будинок та сім автомобілів.

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У Бориспільському районі пошкоджені приватний будинок і два автомобілі. Постраждала дитина.

Найбільше руйнувань — у Бучанському районі. Там пошкоджені вісім приватних будинків, складські та виробничі приміщення, три автомобілі. Четверо людей постраждали, серед них дитина. Двоє людей загинули.

Загалом російські атаки пошкодили 31 об’єкт: 11 приватних будинків, дві багатоповерхівки, п’ять виробничих і складських приміщень, адміністративну та господарську будівлі, а також 12 автомобілів.

«За кожною цифрою — чиєсь життя, чийсь дім, чиєсь майно», — наголосив Ткаченко.

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На місцях продовжують працювати рятувальники, медики, поліцейські та інші служби. Вони допомагають постраждалим і ліквідовують наслідки атак.

«Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Бережіть себе та своїх близьких», — закликав Ткаченко.

Як ми писали, ввечері 8 вересня Росія атакувала Київщину безпілотниками. У Бучанському районі спалахнули склади, також пошкоджений автомобіль. Пожежу вже ліквідували. Внаслідок атаки двоє людей загинули, ще троє дістали поранення. Постраждалих госпіталізували до місцевих лікарень, вони отримують необхідну медичну допомогу. На місці працювали рятувальники та інші служби.

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