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- Київ
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Ясне небо та південний вітер: детальний прогноз погоди для Києва та області на 9 вересня
У середу, 9 вересня, в столичному регіоні пануватиме суха та ясна погода.
У середу, 9 вересня, в Києві та області очікується тепла й сонячна погода без опадів із денною температурою повітря до +28 градусів.
Синоптикиня Наталка Діденко прогнозує у столиці 9 вересня суху та ясну погоду із температурою повітря вдень до +25…+27 градусів тепла.
За даними Українського гідрометцентру, на Київщині 9 вересня буде невелика хмарність, без опадів. Вітер дутиме південний зі швидкістю 5-10 м/с.
Температура повітря по області вдень коливатиметься від +23 до +28 градусів тепла, у Києві вдень повітря прогріється до +26…+28 градусів тепла.
На погодному порталі Sinoptik також прогнозують малохмарну погоду із температурою повітря в межах +17…+26 градусів тепла.
Раніше синоптики розповіли, якою буде погода в Україні 9 вересня.
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