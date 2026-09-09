Ясне небо та південний вітер: детальний прогноз погоди для Києва та області на 9 вересня

Київ / фото ілюстративне / © ТСН.ua/Юлія Желонкіна

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У середу, 9 вересня, в Києві та області очікується тепла й сонячна погода без опадів із денною температурою повітря до +28 градусів.

Синоптикиня Наталка Діденко прогнозує у столиці 9 вересня суху та ясну погоду із температурою повітря вдень до +25…+27 градусів тепла.

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За даними Українського гідрометцентру, на Київщині 9 вересня буде невелика хмарність, без опадів. Вітер дутиме південний зі швидкістю 5-10 м/с.

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Температура повітря по області вдень коливатиметься від +23 до +28 градусів тепла, у Києві вдень повітря прогріється до +26…+28 градусів тепла.

На погодному порталі Sinoptik також прогнозують малохмарну погоду із температурою повітря в межах +17…+26 градусів тепла.

Погода у Києві 9 вересня / © скриншот

Раніше синоптики розповіли, якою буде погода в Україні 9 вересня.

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