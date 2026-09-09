ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
86
Час на прочитання
1 хв

Ясне небо та південний вітер: детальний прогноз погоди для Києва та області на 9 вересня

У середу, 9 вересня, в столичному регіоні пануватиме суха та ясна погода.

Автор публікації
Фото автора: Марія Тищук Марія Тищук
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Київ / фото ілюстративне

Київ / фото ілюстративне / © ТСН.ua/Юлія Желонкіна

У середу, 9 вересня, в Києві та області очікується тепла й сонячна погода без опадів із денною температурою повітря до +28 градусів.

Синоптикиня Наталка Діденко прогнозує у столиці 9 вересня суху та ясну погоду із температурою повітря вдень до +25…+27 градусів тепла.

За даними Українського гідрометцентру, на Київщині 9 вересня буде невелика хмарність, без опадів. Вітер дутиме південний зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря по області вдень коливатиметься від +23 до +28 градусів тепла, у Києві вдень повітря прогріється до +26…+28 градусів тепла.

На погодному порталі Sinoptik також прогнозують малохмарну погоду із температурою повітря в межах +17…+26 градусів тепла.

Погода у Києві 9 вересня / © скриншот

Погода у Києві 9 вересня / © скриншот

Раніше синоптики розповіли, якою буде погода в Україні 9 вересня.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Пов’язані теми

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie