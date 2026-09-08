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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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У Києві зросла кількість постраждалих після атаки РФ: є загиблі (фото)

Російська атака на Київ 8 вересня призвела до загибелі п’ятьох людей. Ще 35 осіб постраждало. Всі пожежі після обстрілу вже ліквідовані.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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У Києві зросла кількість постраждалих після атаки РФ: є загиблі (фото)

Атака РФ на Київ 8 вересня / © ДСНС

У Києві рятувальники завершили гасіння всіх пожеж, які спалахнули внаслідок російської атаки по столиці 8 вересня.

Про це повідомляє ДСНС України.

За попередніми даними, внаслідок ворожого удару загинуло п’ятеро людей, ще 35 осіб постраждало.

Пожежа в Києві / © ДСНС

Пожежа в Києві / © ДСНС

Робота рятувальників ускладнювалася через постійну загрозу повторних атак. Через небезпеку співробітникам ДСНС доводилося переходити до укриттів, що впливало на темп проведення аварійно-рятувальних і протипожежних робіт.

Російська атака на Київ / © ДСНС

Російська атака на Київ / © ДСНС

«Через постійну загрозу рятувальники були змушені переходити до укриття, що ускладнювало гасіння», — заявили рятувальники.

Наразі всі пожежі, спричинені російськими обстрілами, ліквідовані.

Нагадаємо, 8 вересня вдень Київ був атакований ракетами. Зокрема, було зафіксовано влучання в офіси телеканалів «Ми — Україна» та «Ми — Україна+».

Моторошні кадри зі столиці облетіли Мережу. Зокрема, в Солом’янському районі після російської атаки дівчинка каталася на гойдалці на дитячому майданчику всього за 50 м від охопленої вогнем будівлі.

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