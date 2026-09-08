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У Києві зросла кількість постраждалих після атаки РФ: є загиблі (фото)
Російська атака на Київ 8 вересня призвела до загибелі п’ятьох людей. Ще 35 осіб постраждало. Всі пожежі після обстрілу вже ліквідовані.
У Києві рятувальники завершили гасіння всіх пожеж, які спалахнули внаслідок російської атаки по столиці 8 вересня.
Про це повідомляє ДСНС України.
За попередніми даними, внаслідок ворожого удару загинуло п’ятеро людей, ще 35 осіб постраждало.
Робота рятувальників ускладнювалася через постійну загрозу повторних атак. Через небезпеку співробітникам ДСНС доводилося переходити до укриттів, що впливало на темп проведення аварійно-рятувальних і протипожежних робіт.
«Через постійну загрозу рятувальники були змушені переходити до укриття, що ускладнювало гасіння», — заявили рятувальники.
Наразі всі пожежі, спричинені російськими обстрілами, ліквідовані.
Нагадаємо, 8 вересня вдень Київ був атакований ракетами. Зокрема, було зафіксовано влучання в офіси телеканалів «Ми — Україна» та «Ми — Україна+».
Моторошні кадри зі столиці облетіли Мережу. Зокрема, в Солом’янському районі після російської атаки дівчинка каталася на гойдалці на дитячому майданчику всього за 50 м від охопленої вогнем будівлі.