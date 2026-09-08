Київ паралізувало через тривалу атаку БпЛА / © Суспільне

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У Києві через тривалу російську атаку виник серйозний транспортний колапс. Громадський транспорт курсує з перебоями, а на зупинках утворилися величезні черги.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ, зокрема свідчать фото «Суспільного».

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Кияни годинами чекають на автобуси, щоб дістатися з лівого берега на правий. Ситуацію додатково ускладнює повітряна тривога, яка триває вже понад п’ять годин. Київ та область перебувають під атакою російських безпілотників.

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Очевидці повідомляють про надзвичайне скупчення людей у центрі столиці. Зокрема, на Бессарабці автобуси, які прямують у бік лівого берега, переповнені настільки, що пасажири не можуть нормально зайти до салону.

«Жесть! Двері в автобусах, які їдуть на лівий берег, на Бессарабці навіть не закриваються від такого натовпу», — описують ситуацію очевидці.

Раніше через проблеми з транспортом прем’єр-міністр Сергій Корецький провів термінову нараду та доручив негайно забезпечити належну роботу столичного метро.

На тлі тривалої атаки кияни змушені годинами очікувати громадського транспорту, а основне навантаження припало на маршрути, які забезпечують сполучення між лівим і правим берегами столиці.

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Нагадаємо, в Києві і вранці 8 вересня виник масштабний транспортний колапс після нічних ударів Росії. Громадський транспорт також курсував з перебоями, а на зупинках і біля станцій метро утворилися великі скупчення людей.

Тоді в КМДА повідомили про тимчасові зміни в роботі, зокрема, автобусів, тролейбусів і трамваїв.

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