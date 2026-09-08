Киев парализовало из-за длительной атаки РФ: на остановках — коллапс (видео)

Киев парализовало из-за длительной атаки БпЛА / © Суспільне

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В Киеве из-за продолжительной российской атаки возник серьезный транспортный коллапс. Общественный транспорт курсирует с перебоями, а на остановках образовались огромные очереди.

Об этом сообщают местные СМИ, в частности, свидетельствуют фото «Суспільного».

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Киевляне часами ожидают автобусов, чтобы добраться с левого берега на правый. Ситуацию дополнительно усложняет воздушная тревога, которая длится уже более пяти часов. Киев и область находятся под атакой российских беспилотников.

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Очевидцы сообщают о чрезвычайном скоплении людей в центре столицы. В частности, на Бессарабке автобусы, следующие в сторону левого берега, переполнены настолько, что пассажиры не могут нормально зайти в салон.

«Жесть! Дверь в автобусах, которые едут на Левый берег, на Бессарабке даже не закрываются от такой толпы», — описывают ситуацию очевидцы.

Из-за проблем с транспортом ранее премьер-министр Сергей Корецкий провел срочное совещание и поручил немедленно обеспечить должную работу столичного метро.

На фоне длительной атаки киевляне вынуждены часами ждать общественного транспорта, а основная нагрузка пришлась на маршруты, обеспечивающие сообщение между левым и правым берегами столицы.

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Напомним, в Киеве и утром 8 сентября возник масштабный транспортный коллапс после ударов России по ночам. Общественный транспорт также курсировал с перебоями, а на остановках и возле станций метро образовались большие скопления людей.

Тогда в КГГА сообщили о временных изменениях в работе, в частности, автобусов, троллейбусов и трамваев.

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