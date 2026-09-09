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- Київ
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РФ влаштувала нову атаку на Київ: у столиці спалахнули пожежі - фото наслідків
Після нічного російського удару столицю сколихнули пожежі.
Вночі проти середи, 9 вересня, Росія знову атакувала Київ. У двох районах міста спалахнули пожежі. Минулося без жертв та постраждалих.
Про це повідомили у ДСНС.
«Вночі ворог вкотре атакував Київ. Жертв та постраждалих немає», — йдеться у повідомленні рятувальників.
Внаслідок влучання у Дарницькому та Голосіївському районах стались пожежі. На одній локації зайнялися дві вантажівки і гаража. На інший локації горіла 2-поверхова нежитлова будівля.
За даними ДСНС, на ранок всі пожежі було ліквідовано.
Фото наслідків
Нагадаємо, вночі та протягом дня 8 вересня Київ перебував під ударами РФ. У місті час від часу лунали сильні вибухи. Під час однієї з атак РФ вдарила по телеканалу "Ми — Україна". Поранення отримали працівники медіа.
За даними рятувальників, кількість жертв після атаки зросла до п’яти, а ще 35 осіб постраждало.