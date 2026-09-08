У Києві військовослужбовця підозрюють у замаху на директора медцентру: названо можливий мотив

Стрілянина у Києві

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У Києві військовослужбовцю повідомили про підозру у закінченому замаху на умисне вбивство директора приватної клініки. Потерпілого госпіталізували з тяжкими пораненнями, наразі він перебуває у тяжкому стані.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

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За даними слідства, напад стався 3 вересня близько 10:00 у Святошинському районі столиці. Підозрюваний, який раніше самовільно залишив військову частину, заздалегідь чекав на директора неподалік медичного закладу.

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Коли чоловік припаркував автомобіль і вийшов із нього, нападник підійшов до нього та здійснив кілька пострілів із вогнепальної зброї. Після цього він утік із місця події.

Правоохоронці провели оперативно-розшукові заходи та затримали підозрюваного відповідно до статті 615 Кримінального процесуального кодексу України.

Мотивом могла бути смерть дружини

Слідство попередньо встановило, що можливим мотивом злочину могла стати смерть дружини затриманого після лікування у цьому медичному центрі.

Під час невідкладних обшуків за місцями проживання військовослужбовця правоохоронці вилучили вогнепальну зброю, одяг, а також ноутбук. На комп’ютері, за даними слідства, містилися матеріали про потерпілого та його дітей.

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Військовослужбовцю інкримінують ч. 2 ст. 15 та ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України — закінчений замах на умисне вбивство.

Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Процесуальне керівництво у справі здійснює Київська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону.

Відповідно до статті 62 Конституції України, людина вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено обвинувальним вироком суду.

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Замах на директора приватної клініки репродуктології — що відомо

Нагадаємо, 3 вересня у Святошинському районі Києва сталася стрілянина біля клініки репродуктології. У результаті 71-річний директор закладу отримав численні вогнепальні поранення та у важкому стані перебуває в реанімації.

Для розшуку та затримання озброєного зловмисника оголосили спеціальну поліцейську операцію, залучивши особовий склад управлінь поліції та спецпризначенців КОРД. Зранку 8 вересня стало відомо, що нападника, який впритул розстріляв директора клініки, затримали.

Згодом з’ясувалося, що лікар, у якого стріляли 22 рази в Києві, — це відомий репродуктолог Ігор Ільїн. Він відомий тим, що робив ЕКЗ найстаршій породіллі України Валентині Підвербній.

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