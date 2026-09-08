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- Киев
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В Киеве военнослужащего подозревают в покушении на директора медцентра: назван возможный мотив
В Киеве военнослужащему сообщили о подозрении в покушении на директора медцентра. Потерпевший находится в тяжелом состоянии.
В Киеве военнослужащему сообщили о подозрении в оконченном покушении на умышленное убийство директора частного медицинского центра. Пострадавшего госпитализировали с тяжелыми ранениями, пока он находится в тяжелом состоянии.
Об этом сообщает Офис генерального прокурора.
По данным следствия, нападение произошло 3 сентября около 10:00 в Святошинском районе столицы. Подозреваемый, ранее самовольно покинувший военную часть, заранее ждал директора недалеко от медицинского учреждения.
Когда мужчина припарковал автомобиль и вышел из него, нападавший подошел к нему и произвел несколько выстрелов из огнестрельного оружия. После этого он скрылся с места происшествия.
Правоохранители провели оперативно-розыскные мероприятия и задержали подозреваемого в соответствии со статьей 615 Уголовного процессуального кодекса Украины.
Мотивом могла быть смерть жены
Следствие предварительно установило, что возможным мотивом преступления могла бы стать смерть жены задержанного после лечения в этом медицинском центре.
Во время неотложных обысков по местам жительства военнослужащего правоохранители изъяли огнестрельное оружие, одежду, а также ноутбук. На компьютере, по данным следствия, содержались материалы о потерпевшем и его детях.
Военнослужащему инкриминируют ч. 2 ст. 15 и ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины — законченное покушение на умышленное убийство.
Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.
Процессуальное руководство по делу осуществляет Киевская специализированная прокуратура в области обороны Центрального региона.
Согласно статье 62 Конституции Украины, человек считается невиновным, пока его вина не будет доказана обвинительным приговором суда.
Нападение на директора частной клиники репродуктологии — что известно
Напомним, 3 сентября в Святошинском районе Киева рядом с больницей произошла стрельба, в результате которой 7 1-летний директор клиники репрудоктологии получил многочисленные огнестрельные ранения и в тяжелом состоянии находится в реанимации.
Для розыска и задержания вооруженного злоумышленника объявили специальную полицейскую операцию, привлекая личный состав управлений полиции и спецназовцев КОРД. Стрелка была задержана.
Позже выяснилось, что врач, в которого стреляли 22 раза в Киеве, — это известный репродуктолог Игорь Ильин. Он известен тем, что делал ЭКО старейшей роженицы Украины Валентине Подвербной.