В Киеве военнослужащего подозревают в покушении на директора медцентра: назван возможный мотив

Стрельба в Киеве

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В Киеве военнослужащему сообщили о подозрении в оконченном покушении на умышленное убийство директора частного медицинского центра. Пострадавшего госпитализировали с тяжелыми ранениями, пока он находится в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

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По данным следствия, нападение произошло 3 сентября около 10:00 в Святошинском районе столицы. Подозреваемый, ранее самовольно покинувший военную часть, заранее ждал директора недалеко от медицинского учреждения.

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Когда мужчина припарковал автомобиль и вышел из него, нападавший подошел к нему и произвел несколько выстрелов из огнестрельного оружия. После этого он скрылся с места происшествия.

Правоохранители провели оперативно-розыскные мероприятия и задержали подозреваемого в соответствии со статьей 615 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Мотивом могла быть смерть жены

Следствие предварительно установило, что возможным мотивом преступления могла бы стать смерть жены задержанного после лечения в этом медицинском центре.

Во время неотложных обысков по местам жительства военнослужащего правоохранители изъяли огнестрельное оружие, одежду, а также ноутбук. На компьютере, по данным следствия, содержались материалы о потерпевшем и его детях.

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Военнослужащему инкриминируют ч. 2 ст. 15 и ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины — законченное покушение на умышленное убийство.

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Процессуальное руководство по делу осуществляет Киевская специализированная прокуратура в области обороны Центрального региона.

Согласно статье 62 Конституции Украины, человек считается невиновным, пока его вина не будет доказана обвинительным приговором суда.

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Нападение на директора частной клиники репродуктологии — что известно

Напомним, 3 сентября в Святошинском районе Киева рядом с больницей произошла стрельба, в результате которой 7 1-летний директор клиники репрудоктологии получил многочисленные огнестрельные ранения и в тяжелом состоянии находится в реанимации.

Для розыска и задержания вооруженного злоумышленника объявили специальную полицейскую операцию, привлекая личный состав управлений полиции и спецназовцев КОРД. Стрелка была задержана.

Позже выяснилось, что врач, в которого стреляли 22 раза в Киеве, — это известный репродуктолог Игорь Ильин. Он известен тем, что делал ЭКО старейшей роженицы Украины Валентине Подвербной.

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