- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 204
- Час на прочитання
- 1 хв
У Києві під ранок знову оголосили тривогу: що загрожує столиці
У Києві під ранок 9 вересня оголосили повітряну тривогу через загрозу російських безпілотників, мешканців закликали негайно пройти до укриттів.
У Києві під ранок 9 вересня оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування безпілотників.
У столиці встановлено жовтий рівень небезпеки.
Міська влада закликала мешканців пройти до найближчих укриттів та залишатися там до офіційного відбою повітряної тривоги.
На мапі повітряних тривог станом на 04:17 небезпеку також було оголошено у низці північних, центральних та східних районів України.
Інформація про рух повітряних цілей та можливу роботу ППО уточнюється.
Нагадаємо, 8 вересня вдень Київ був атакований ракетами. Зокрема, було зафіксовано влучання в офіси телеканалів «Ми — Україна» та «Ми — Україна+».
Моторошні кадри зі столиці облетіли Мережу. Зокрема, в Солом’янському районі після російської атаки дівчинка каталася на гойдалці на дитячому майданчику всього за 50 м від охопленої вогнем будівлі.