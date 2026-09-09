У Києві під ранок знову оголосили тривогу: що загрожує столиці

Сирена

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У Києві під ранок 9 вересня оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування безпілотників.

У столиці встановлено жовтий рівень небезпеки.

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Міська влада закликала мешканців пройти до найближчих укриттів та залишатися там до офіційного відбою повітряної тривоги.

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На мапі повітряних тривог станом на 04:17 небезпеку також було оголошено у низці північних, центральних та східних районів України.

Інформація про рух повітряних цілей та можливу роботу ППО уточнюється.

Нагадаємо, 8 вересня вдень Київ був атакований ракетами. Зокрема, було зафіксовано влучання в офіси телеканалів «Ми — Україна» та «Ми — Україна+».

Моторошні кадри зі столиці облетіли Мережу. Зокрема, в Солом’янському районі після російської атаки дівчинка каталася на гойдалці на дитячому майданчику всього за 50 м від охопленої вогнем будівлі.

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